Украина возвращает себе территорию в Харьковской области с развалом русского фронта

Назначенный Москвой чиновник признал быстрый прогресс Украины

Атака может перекрыть российские пути снабжения, — военные аналитики

Зеленский заявил, что на Донбассе и на юге продолжаются ожесточенные бои

Киев (Рейтер) — Назначенный Россией региональный чиновник заявил в пятницу, что украинские силы захватили расширенный участок бывшей российской территории на востоке в ходе «очень резкого и быстрого» наступления в ходе прорыва, который может стать поворотным моментом в войне. война.

После дневного молчания Россия фактически признала, что часть линии фронта рухнула к юго-востоку от Харькова, второго по величине города Украины.

«Противник максимально оттягивает, но несколько населенных пунктов уже находятся под контролем украинских вооруженных формирований», — заявил государственному телевидению глава пророссийской администрации в Харьковской области Виталий Ганчев. Читать далее

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Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что киевские силы освободили на данный момент более 30 населенных пунктов в Харьковской области, боевые действия продолжаются на востоке Донбасса и на юге.

«Наша армия, наши разведывательные подразделения и службы безопасности ведут активные боестолкновения на нескольких оперативных направлениях. И делают это успешно», — сказал он в видеообращении.

Ганчев сказал, что его администрация пыталась эвакуировать мирных жителей из городов, включая Изюм, главный опорный пункт России и базу материально-технического снабжения в регионе.

Советник Зеленского Алексей Аристович в видео, размещенном на YouTube, заявил, что российские защитники Изюма практически изолированы. Цитируя то, что он назвал фронтовыми отчетами, Аристович сказал, что на сегодняшний день погибли сотни россиян и еще несколько сотен взяты в плен.

Рейтер не смог сразу проверить его утверждения.

Россия контролировала около пятой территории Украины с тех пор, как 24 февраля ее войска вторглись в страну, что Москва назвала «специальной военной операцией» по «разоружению» Украины. Киевское правительство и его западные союзники обвиняют Россию в ведении имперской агрессивной войны.

что бы ни

Минобороны России опубликовало видео, на котором военные машины мчатся по шоссе, заявив, что на них видно подкрепление, спешащее на защиту района.

Украинские официальные лица опубликовали видеоролики, на которых солдаты поднимают флаги и проводят демонстрации перед уличными знаками в селах и городах на части территории, ранее контролируемой Россией.

На одной из фотографий солдаты увидели приветственный знак на Кубянском шоссе, которое ранее находилось более чем в 50 километрах вглубь линии фронта России. Город является важной целью, так как пересекает несколько основных железнодорожных путей, снабжающих войска на фронте.

Украина не допускала внештатных журналистов в регион.

Пожарные работают на месте многоквартирного дома, пострадавшего в результате российского военного рейда, во время нападения России на Украину, в Харькове, Украина, 6 сентября 2022 года. REUTERS/София Гатилова/File Photo Читать далее

Западные военные аналитики говорят, что это наступление может перекрыть линии снабжения, от которых зависит сохранение власти Москвы на востоке Украины, что может привести к тому, что тысячи российских солдат окажутся в ловушке. Читать далее

Такой быстрый прогресс был в значительной степени неслыханным с тех пор, как Россия отказалась от штурма Киева в марте, по сути превратив войну в изматывающую войну на укрепленных линиях фронта.

«Сейчас мы видим успехи в Херсоне, мы видим определенные успехи в Харькове, что очень обнадеживает», — заявил на пресс-конференции в Праге министр обороны США Ллойд Остин.

Генеральный штаб Украины заявил рано утром в пятницу, что отступающие российские войска пытаются эвакуировать раненую и поврежденную военную технику под Харьковом.

Десятки тысяч людей были убиты, миллионы были изгнаны из своих домов, целые города были разрушены русскими войсками. Россия отрицает преднамеренное нанесение ударов по гражданскому населению.

В последнем сообщении о нападении на мирных жителей украинские официальные лица заявили, что Россия открыла огонь через границу, поразив больницу на северо-востоке Сумской области в пятницу утром. Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить эту новость.

Губернатор Оле Сенхопов сообщил, что харьковский центр, который регулярно бомбили, был обстрелян российскими ракетами, в результате чего пострадали 10 человек, в том числе трое детей.

прорвать

Украинцы прорвали границу на востоке через неделю после того, как Киев объявил о начале долгожданного контрнаступления за сотни километров на другом конце линии фронта, на юге Херсонской области.

Украинские официальные лица заявили, что Россия перебросила тысячи военнослужащих на юг, чтобы отреагировать на наступление Херсона, оставив незащищенными другие участки линии фронта.

РИА цитирует назначенные Россией власти Херсона, заявившие, что часть украинских сил была захвачена, а несколько польских танков, которые они использовали, уничтожены. Агентство Reuters не смогло проверить эти сообщения.

Украина использует новую западную артиллерию и ракеты для ударов по российским тыловым позициям на юге с целью заманить тысячи российских солдат в ловушку на западном берегу широкого Днепра.

Зеленский должен впервые поговорить с американскими производителями оружия в конце сентября, когда, как ожидается, он попросит предоставить больше оружия.

Вашингтон уже предоставил Украине военную помощь на сумму более 14,5 миллиардов долларов с момента вторжения. Читать далее

Отдельно Международное агентство по атомной энергии ООН заявило в пятницу, что в результате бомбардировки была разрушена энергетическая инфраструктура в городе Энергодар на юге Украины, где проживают рабочие контролируемой Россией Запорожской атомной электростанции, что представляет растущую угрозу для станции. Читать далее

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Об этом сообщают корреспонденты Reuters. Написано Питером Графом, Хью Лоусоном и Майклом Мартиной; Под редакцией Филиппы Флетчер и Гранта МакКолла

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