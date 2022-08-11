Украина возобновляет поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по мере оплаты счетов

(Рейтер) — Нафтогаз Украины заявил в четверг, что потоки нефти из России в Венгрию и Словакию возобновились через украинский участок нефтепровода «Дружба» через несколько дней после того, как он был приостановлен из-за проблем с оплатой.

Оператор трубопровода «Нафтогаза» АО «Укртранснафта» заявила, что возобновила работу после получения платежей от венгерской нефтяной компании MOL в среду вечером.

Украина приостановила поставки российской нефти через «Дружбу» 4 августа после того, как западные санкции не позволили ей получать плату за транзит от Москвы.

Приостановка трубопроводных потоков во вторник затронула Словакию, Венгрию и Чехию, которые в значительной степени зависят от российской нефти и имеют ограниченные возможности импортировать альтернативные поставки по морю.

Оператор трубопровода заявил, что деньги от ПАО «Транснефть», контролируемой государством компании по трубопроводному транспорту, базирующейся в Москве, не поступали. Венгерская нефтяная компания MOL, как основной потребитель нефти, транспортируемой по южной ветке нефтепровода «Дружба», выступила с инициативой оплаты транзитных сборов за транспортировку российской нефти.

В «Укртранснафте» также заявили, что пока не получали никаких данных об уплате транзитной пошлины из Чехии, а также официальных писем от «Транснефти» о том, что компания MERO, эксплуатирующая участок трубопровода «Дружба» в Чехии, будет платить бесплатную транзитную пошлину за нефть. течь в эту страну.

Между тем глава чешского нефтепроводного оператора Ярослав Пантосек заявил в четверг, что подача нефти по нефтепроводу «Дружба» в Чехию должна возобновиться в течение двух дней, поскольку должны быть решены проблемы с оплатой транзитных сборов.

(Отчетность Рахны Дханраджани в Бангалоре; редакция Гранта МакКолла)