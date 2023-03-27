Украина: война должна закончиться, чтобы дети могли «вернуть свое детство»

Почти 13 месяцев часто жестоких боев и нападений на мирных жителей с начала крупномасштабного вторжения России в Украину оставили миллионы перемещенных лиц, а ключевая гражданская инфраструктура срочно нуждается в защите.

Обеспечение ядерной безопасности

Прогуляйтесь по окрестностям Запорожская АЭСИ Рафаэль Мариано ГроссиГлава МАГАТЭ встретился с президентом Владимиром Зеленским в соседнем одноименном городе, чтобы обсудить сохраняющиеся угрозы.

Оценка серьезности ядерной безопасности И ситуация с безопасностью, подчеркнул г-н Гросси Срочно нужно защитить электростанцию Во время продолжающегося военного конфликта в стране.

Команды Международного агентства по атомной энергии меняются местами на станции, которая остается под контролем российских сил.

«Несмотря на то, что мы на сайте уже семь месяцев, ситуация На Запорожской АЭС Это все еще очень рискованно,» Он сказал.

Он предупредил, что риски ядерной безопасности и физической безопасности очень очевидны.

Это необходимо «Действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями О здоровье и окружающей среде людей в Украине и за рубежом.

Г-н Гросси сказал, что его поездка в Украину также была целью Обеспечить регулярную ротацию экспертов МАГАТЭ Площадка туда и обратно была сохранена и улучшена после чрезвычайно сложных условий, в которых оказались эксперты во время предыдущей сессии в феврале, которая была отложена примерно на месяц.

Во время нынешнего визита его сопровождала новая группа экспертов МАГАТЭ, седьмая такая группа на месте с момента учреждения Миссии МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье.

Господин Гросси и господин Зеленский также посетили Днепровскую ГЭС, которая является важным компонентом ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

«Я по-прежнему полон решимости продолжать делать для этого все, что в моих силах. Помогите снизить риск ядерной аварии Во время трагической войны на Украине, сказал г-н Гросси.

Генеральный директор Агентства Рафаэль Мариано Гросси встречается с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Запорожье, Украина, 27 марта 2023 года. READ Российский исследовательский центр "Наука" отправился на переносную орбитальную площадку 21 июля - Наука и космос

Классная бомбоубежище

С февраля 2022 г. Тысячи школ Сообщается, что это было тяжело поврежден или уничтожен Бомбежками и бомбардировками, которые оставили почти 2,7 миллиона украинских детей недоступными Онлайн обучение или в смешанных формах, ЮНИСЕФ (ЮНИСЕФ) Он сказал.

Образование может и должно быть якорем для детей в военное время, сказал г-н Блум, голливудская звезда и посол доброй воли ЮНИСЕФ, по завершении трехдневного визита в Киев, Ирбин и Демедов. Подсчитано, что 1,5 миллиона детей в Украине находятся в группе риска депрессия, тревога и многое другое состояние психического здоровьяс Долгосрочные эффекты.

Среди хаоса войны и неопределенности поддержите детей Образование – важный инструмент в защите их психического здоровья и долгосрочного благополучия. превыше всего, Дети должны положить конец этой войне и установить прочный мир, чтобы вернуть свое детствои вернуться к нормальной жизни и начать лечить и выздоравливать».

В Ирпене, городе, сильно пострадавшем в первые дни боев, А.С. Классная бомбоубежищепереоборудованный при поддержке ЮНИСЕФ, чтобы предоставить детям безопасное место для продолжения обучения, когда могут звучать сирены воздушной тревоги.

Безопасные пространства

«У некоторых детей, с которыми я познакомилась, например у 10-летней Ханы из Волновахи Донецкой области, Ограниченный доступ к очному обучению — сказал мистер Блум.

в ЮНИСЕФ Спильно детские пластыри В Ирпени и Киеве г-н Блум видел, как дети играют и учатся. Они также могут воспользоваться психосоциальной поддержкой, медицинскими осмотрами и направлением в специализированные службы. Он также встретился с президентом Зеленским, чтобы обсудить образовательные проблемы в разгар конфликта.

«Хотя ЮНИСЕФ помогает детям учиться онлайн, они Отсутствие важного опыта общения с одноклассниками — сказал мистер Блюм. Эти взаимодействия особенно важны для детей младшего возраста. Ключ к их эмоциональному и когнитивному развитию Его нельзя заменить экраном компьютера.

Посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум встретился с детьми, пострадавшими от войны в Украине. READ Глаз (в небе) над Украиной

растущие потребности

В 2022 году более 500 000 детей и их опекунов посетят 180 точек «Спилно» по всей Украине. За последний год ЮНИСЕФ предоставил образование, здравоохранение, питание, водоснабжение и санитарию, а также помощь в защите детей и семей, пострадавших от войны, в том числе в странах, принимающих беженцев из Украины.

ЮНИСЕФ Роды продолжаются в пределах Украины и в соседних странах и Для удовлетворения растущих потребностей 9,4 млн человек требуется 1,05 млрд долларов.в том числе 4 миллиона детей, которые до сих пор глубоко затронуты войной.

Совбез отказывается принимать новые меры в отношении взрывов трубопроводов

В понедельник Организация Объединенных Наций Советник по безопасности Он отклонил проект резолюции, который собирался одобрить. Независимая международная комиссия по расследованию Во взрывах сентября прошлого года, организованных Россией Газопроводы Северный поток.

Бразилия, Китай и Россия проголосовали за проект, никто не проголосовал против, 12 членов совета воздержались.

Два газопровода Nord Stream, построенные для транспортировки природного газа из России в Европу по дну Балтийского моря, понесли ущерб в результате взрывов на миллионы долларов. Национальные расследования еще не дали убедительных доказательств того, как произошли взрывы.

«Северный поток» доставлял газ в Германию из России до тех пор, пока Москва не прекратила поставки в августе прошлого года, а второй газопровод не начал работать после того, как Германия приостановила свое участие в этой услуге перед вторжением России в Украину.

Совет обсудил этот вопрос в феврале, отметив, что правительства региона проводят расследования.