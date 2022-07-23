Украина: Война с Россией становится рутиной, но жертвы среди гражданского населения заставляют солдат шататься | Новости мира

Украинцы, возможно, привыкают к расходам на войну.

Но гибель мирных жителей непоправима, говорит один из ведущих волонтеров в подкасте Sky News Ukraine War Diaries.

Сева — исполнительный директор компании с 40-летней историей, которая еженедельно доставляет товары украинским солдатам на восток страны. Он говорит, что война с Россией «стала практически рутиной».

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«Мы не слишком радуемся ежедневным новостям с передовой, потому что к этому привыкаешь», — говорит он.

«Единственное, к чему нельзя привыкнуть [to is] Как Россия каждый день, каждое утро обстреливает и обстреливает ракетами гражданское население и города. Вы читаете в новостях, что убивают детей, убивают мирных жителей.

«Можно привыкнуть к тревоге. Можно привыкнуть к новостям с фронта. Можно привыкнуть к потере некоторых друзей, которые сейчас в армии.

«Но к тому, что происходит каждый день, нельзя относиться легкомысленно. [to] Мирные жители и цивилизованные города находятся далеко от линии фронта».

Сева родом из восточноукраинского города Днепр и с первых дней войны записывает рассказы очевидцев для Sky News, используя голосовые заметки в WhatsApp.

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Сева документирует свой военный опыт для Sky News с первых дней российского вторжения.



В своей последней дневниковой записи Сева перерезал жизненно важные поставки своим друзьям на востоке Украины, продвигаясь к российским столицам Краматорску и Славянску.

«Мы собрали средства, купили внедорожник и привезли его из Германии», — объясняет он.

«Покрасили в зеленый бесплатно наши волонтеры, вчера я [drove] ведущий и [gave] Эта машина для ребят из одного из механизированных полков.

«Ему 18 лет, но он все еще отлично работает, так что на самом деле он очень помог парням на передовой».

Еженедельный подкаст Ukraine War Diaries от создателей отмеченного наградами Storycast Sky News рассказывает о жителях и выживших на новом европейском фронте.

Продюсер: Роберт Малхерн

Цифровое производство: Дэвид Сибагубагу