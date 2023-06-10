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Украина восстает из пепла — CSMonitor.com

10 июня, 2023
Marfa Fedoroa

Чудеса устойчивости Украины не перестают удивлять. Последний пример — флотилия катеров, спасших около 16 тысяч человек, оказавшихся в паводковых водах после разрушения Новокаховской плотины на реке Днепр. «Мы сильные, выносливые», — сказала Guardian Светлана Белоха, одна из спасателей, пояснив, что «все собрались вместе, когда началось вторжение».

Массовый ответ вдохновил Мартина Гриффитса, координатора чрезвычайной помощи ООН, на гуманитарную работу. «Народ Украины проявил необычайную стойкость — наша неотложная гуманитарная задача — продолжать ему помогать», — сказал он.

Экономика Украины демонстрирует «поразительную устойчивость», отмечает Международный валютный фонд. Украинская армия продолжает отступать на поле боя. Четкое лидерство президента Владимира Зеленского почти определяет дух восстановления.

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