Чудеса устойчивости Украины не перестают удивлять. Последний пример — флотилия катеров, спасших около 16 тысяч человек, оказавшихся в паводковых водах после разрушения Новокаховской плотины на реке Днепр. «Мы сильные, выносливые», — сказала Guardian Светлана Белоха, одна из спасателей, пояснив, что «все собрались вместе, когда началось вторжение».

Массовый ответ вдохновил Мартина Гриффитса, координатора чрезвычайной помощи ООН, на гуманитарную работу. «Народ Украины проявил необычайную стойкость — наша неотложная гуманитарная задача — продолжать ему помогать», — сказал он.

Экономика Украины демонстрирует «поразительную устойчивость», отмечает Международный валютный фонд. Украинская армия продолжает отступать на поле боя. Четкое лидерство президента Владимира Зеленского почти определяет дух восстановления.

«Он доказал всему миру, что мы отстаиваем наши ценности», — сказал AFP ректор университета в Кривом Роге, родном городе президента, Андрей Чикан.

Способность страны прийти в себя помогает объяснить, почему мировые лидеры вскоре соберутся в Лондоне на вторую Конференцию по восстановлению Украины. Даже когда бушует война с Россией, президент Зеленский настаивает на том, чтобы страна начала восстанавливаться. Доноры и инвесторы хотят услышать о планах правительства. «Украинский народ не позволит себя сломить», — заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, ведущий мероприятия 21-22 июня.

Лучшим примером несгибаемой нации является фениксоподобная реконструкция Буки, пригорода столичного Киева. В первые дни вторжения российские войска убили сотни мирных жителей и оставили большую часть города в руинах. Буча стала символом военных преступлений России в Украине.

В настоящее время в Буче проводится реконструкция с новым хозяйственным магазином, который помогает жителям восстановиться. Торговые центры вновь открылись. Известный меценат Говард Баффет строит первую в Украине кухонную фабрику. Некоторые израильские инвесторы, обнаружив высокий спрос на тренажерные залы в Украине, вкладывают средства в спорткомплекс для боча. «Украинцы пытаются вернуться к нормальной жизни и восстановить свою жизнь, отчасти с помощью спорта», — сказал один из инвесторов The Jerusalem Post.

Восстание Бучи из пепла помогает показать, что Украина может выиграть войну. Получается, что самый ценный ресурс страны – это узы любви между украинским народом. Как сказала The Guardian заместитель министра инфраструктуры Александра Азархина, «восстановление — это тоже часть нашего сопротивления».