Украина выполняет свои предложения или решают российские военные

Автор Павел Политюк и Александр Козухарь

Киев (Рейтер) — В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил Украине ультиматум, чтобы она выполнила предложения Москвы, в том числе о передаче территории, контролируемой Россией, или о том, чтобы ее военные решили этот вопрос, на следующий день после того, как президент Владимир Путин заявил, что открыт для переговоров. .

Предложение Путина о переговорах было отвергнуто Киевом и его западными союзниками, поскольку его войска обстреливали украинские города ракетами и ракетами, а Москва продолжала требовать, чтобы Киев признал оккупацию пятой части страны.

Киев заявляет, что будет бороться до тех пор, пока Россия не уйдет.

«Наши предложения по демилитаризации и демилитаризации подконтрольных режиму территорий, ликвидации исходящих оттуда угроз безопасности России, в том числе наших новых территорий, противнику известны», — цитирует Лаврова с опозданием официальное информационное агентство ТАСС. Понедельник.

«Суть проста: делайте это для своего же блага. В противном случае решать будут российские военные».

Путин начал свое вторжение в Украину 24 февраля, назвав это «спецоперацией» по «разоружению» и разоружению Украины, которая, по его словам, представляет угрозу для России. Киев и Запад говорят, что путинское вторжение было всего лишь имперским захватом земель.

В то время как Москва планировала быструю операцию по установлению контроля над своим соседом, война идет уже одиннадцатый месяц, отмеченный несколькими досадными неудачами русских на поле боя и успешной обороной большей части территории Украины.

В ходе последней атаки с целью выявления брешей в системе противовоздушной обороны России беспилотник, предположительно украинский, проник в воздушное пространство России на сотни километров, вызвав смертельный взрыв на главной базе ее стратегических бомбардировщиков.

ожесточенные бои

В течение нескольких месяцев российские войска вели ожесточенные бои на востоке и юге Украины, защищая территории, которые Москва объявила об аннексии в сентябре и которые составляют обширный промышленный регион Украины Донбасс.

История продолжается

Сегодня, в понедельник, Верховное военное командование Украины заявило, что российские войска за минувшие сутки осуществили 19 обстрелов в регионе. Минобороны России заявило, что оно продвинуло свои позиции в этом районе и что накануне его ракетно-артиллерийские силы поразили 63 украинские единицы.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в понедельник охарактеризовал ситуацию вдоль линии фронта в Донбассе как «сложную и болезненную».

«Бахмут, Крымина и другие регионы Донбасса… требуют максимальной силы и концентрации», — сказал Зеленский.

«Оккупанты задействуют все имеющиеся в их распоряжении ресурсы — и это огромные ресурсы — для того, чтобы продвинуться вперед».

Олег Жданов, киевский военный аналитик, сказал, что ожесточенные бои ведутся вокруг возвышенности возле Крымины в Луганской области.

Он также сообщил, что боевые действия вспыхнули вдоль линий соприкосновения в Бахмуте и Авдеевке, линии соприкосновения южнее в Донецкой области, после непродолжительного ослабления в предыдущие дни, когда российские войска начали серию наступательных операций в этом районе.

«Дуга огня в Донецкой области продолжает гореть. По обе стороны линии фронта в Донецкой области мало что изменилось», — заявил Жданов в видеопосте в социальных сетях.

По словам Зеленского, в результате нацеливания России на энергетическую инфраструктуру девять миллионов человек остались без электричества. Эта цифра составляет около четверти населения Украины.

Сергей Коваленко, глава ЯСНО, которое поставляет электроэнергию в Киев, заявил поздно вечером в понедельник, что, хотя энергетическая ситуация в городе улучшается, отключения электроэнергии будут продолжаться.

«Пока ведутся ремонтные работы, режим ЧП будет продолжаться», — сообщил Коваленко на своей странице в Facebook.

Десятки тысяч украинских мирных жителей погибли в городах. Россия была стерта с лица земли, тысячи солдат были убиты с обеих сторон, что вынудило Путина впервые со времен Второй мировой войны призвать сотни тысяч резервистов.

русский космос

В понедельник Москва заявила, что сбила беспилотник, предположительно украинский, в результате чего он разбился на авиабазе Энгельс, в результате чего погибли три военнослужащих. Украина, придерживаясь своей обычной политики в отношении инцидентов внутри России, никак не прокомментировала.

Предполагаемый беспилотник нанес удар по той же базе 5 декабря.

База, основной аэродром для бомбардировщиков, которые, по словам Киева, Москва использовала для атак на украинскую гражданскую инфраструктуру, находится в сотнях миль от украинской границы. Сами самолеты также предназначены для запуска ракет с ядерными боеголовками в рамках российского стратегического сдерживания дальнего радиуса действия.

В заявлении Минобороны России говорится, что самолеты не пострадали, однако в российских и украинских социальных сетях сообщается, что несколько самолетов были уничтожены. Агентство Reuters не смогло независимо проверить эти сообщения.

В понедельник Путин принимал лидеров других бывших советских республик в Санкт-Петербурге на саммите Содружества Независимых Государств, из которого Украина давно вышла.

Вторжение в Украину стало проверкой многолетнего авторитета России среди других бывших советских республик.

В телевизионных выступлениях Путин не стал прямо говорить о войне, заявив при этом, что угрозы безопасности и стабильности евразийского региона возрастают.

«К сожалению, вызовы и угрозы в этой сфере, особенно из-за рубежа, с каждым годом возрастают», — сказал он.

«Мы также вынуждены, к сожалению, констатировать, что разногласия возникают и между государствами-членами Содружества».

(Отчетность из офиса Reuters; текст Майкла Берри и Лидии Келли; редактирование Химани Саркар)