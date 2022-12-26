В эти праздничные дни Министерство обороны Украины думает об одном рождественском фильме.

Видео, опубликованное государственным учреждением в социальных сетях в понедельник 1988 г. по каналам. Живучипри этом связывая страну как Джона Макклейна времен русско-украинской войны и Россию Ганса Грубера.

«В эти праздничные дни Украина отмечает праздничную историю о том, как частная военная операция высокомерного террориста была сорвана грубым аутсайдером», — говорится в сообщении на видео с кадрами представителей Макклейна и Грубера. Брюс Уиллис И Алан Рикман из фильма.

Брюс Уиллис в «Крепком орешке» и президент Украины Владимир Зеленский

Moviestore/Shutterstock, Натан Ховард/Bloomberg через Гетти Брюс Уиллис в «Крепком орешке» и президент Украины Владимир Зеленский

«Это был идеальный план, в котором ничего не оставалось на волю случая, пока что-то не пойдет не так», — продолжает письмо. «Война, которую он никогда не хотел, — это та война, которую он не может позволить себе проиграть. В это Рождество старая история о Давиде и Голиафе становится ближе к дому».

В твите министерства, сопровождающем видео, добавлено: «Андердог побеждает плохих парней. Это история, которая нам всем нравится. Посвящается всем сторонникам жесткой линии на передовой. Украина победит!

На видео также показана украинская пусковая установка HIMARS (также известная как High Mobility Artillery Rocket System). Имеет отредактированную версию Живучи Сцена мертвого террориста с надписью «Теперь у меня есть автомат, хо-хо-хо» на куртке. Сообщение в видео Украины гласит: «Теперь у меня есть HIMARS, Хо-Хо-Хо».

Президент Украины Владимир Зеленский недавно вернулся домой в Киев после посещения Вашингтона, округ Колумбия, и это его первая поездка за пределы страны с тех пор, как президент России Владимир Путин начал свое вторжение в Украину.

«Это битва не только за землю, за ту или иную часть Европы», — сказал Зеленский. Его речь в Конгрессе США. «Борьба идет не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любой другой страны, которую пытается завоевать Россия. И эта борьба определит мир, в котором будут жить наши дети и внуки, а затем их дети и внуки.

История продолжается

«Он определит, будет ли это демократия для украинцев, а для американцев — для всех», — добавил он. «Эту борьбу нельзя заморозить или отложить. Ее нельзя игнорировать, надеясь, что океан или что-то еще обеспечит защиту. От Соединенных Штатов до Китая, от Европы до Латинской Америки, от Африки до Австралии мир слишком взаимосвязан и взаимозависим, чтобы позволить кому-то выжить.» в стороне, и в то же время, чтобы чувствовать себя в безопасности, когда такая борьба продолжается».

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