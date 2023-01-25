Украина высылает ключевых чиновников антикоррупционной чистки

Киев объявил во вторник об увольнении десятков высокопоставленных чиновников в рамках своей крупнейшей политической встряски после первого в стране крупного коррупционного скандала, связанного с российским вторжением.

Украина уже давно страдает от повсеместной коррупции, но продолжающаяся почти год тотальная война Москвы затмила усилия правительства по искоренению коррупции.

Западные союзники направили Киеву финансовую и военную помощь на миллиарды долларов для противодействия российским силам, часто в качестве предварительного условия для поддержки антикоррупционных реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении во вторник заявил, что чистка необходима и что будут приняты дополнительные меры.

«Это справедливо и необходимо для нашей защиты и помогает нам сблизиться с европейскими институтами», — сказал он. «Нам нужна сильная страна, и Украина будет такой».

Помощник президента Михаил Подоляк сказал, что Зеленский сосредоточил внимание на «основных приоритетах государства» при увольнении чиновников, в том числе губернаторов регионов, ставших свидетелями тяжелых боев, и заместителей министров правительства.

«Во время войны каждый должен понимать свою ответственность», — написал Подоляк в Twitter.

Изменения произошли после того, как заместитель министра развития громад и территорий Украины Василий Лозинский был отправлен в отставку в минувшие выходные после того, как его арестовали по подозрению в растрате.

На фотографиях, опубликованных Национальным антикоррупционным бюро, видны тайники с деньгами, изъятые в офисе Лозинского.

36-летнего мужчину обвинили в получении взятки в размере 400 000 долларов за «содействие» покупке генераторов по завышенным ценам, поскольку Украина борется с нехваткой электроэнергии после ударов России по ее энергосистеме.

«Добрые дела»

Во вторник главный помощник президента Кирилл Тимошенко, работавший с Зеленским с момента его избрания в 2019 году, объявил о своей отставке.

33-летний мужчина опубликовал фотографию, на которой он держит рукописное заявление об отставке, поблагодарив президента за «возможность хорошо работать каждый день, каждую минуту».

Тимошенко была замешана в нескольких скандалах, в том числе в предполагаемом использовании в личных целях в октябре прошлого года внедорожника, подаренного Украине в гуманитарных целях.

Его заменил Алексей Кулеба, бывший глава военного ведомства Киевской области.

Олег Немчинов, высокопоставленный правительственный чиновник, также объявил об уходе пяти губернаторов регионов и четырех заместителей министров.

Среди них главы центральной Днепропетровской области, северо-восточной Сумской области, южных областей Запорожской и Херсонской, а также столичного Киева.

Немчинов также сообщил об увольнении замминистра по развитию громад и регионов и замминистра по социальной политике.

Минобороны отдельно объявило об отставке замминистра Вячеслава Шаповалова, который занимался тыловым обеспечением армии.

Это произошло после того, как министерство обвинили в подписании продовольственных контрактов по ценам, в два-три раза превышающим текущие цены на основные продукты питания.

Праздник Испании

Министерство настаивало на том, что обвинения были «безосновательными и необоснованными», но заявило, что уход Шаповалова «поддержит доверие общества и международных партнеров».

Заместитель прокурора Алексей Симоненко также подал в отставку после того, как в СМИ появились сообщения о том, что он отдыхал в Испании, якобы на автомобиле, принадлежащем украинской компании.

Соединенные Штаты приветствовали увольнение и заявили, что он, как известно, не участвовал ни в одной из миллиардов долларов военной помощи США.

«Украинский народ очень четко заявил о своем стремлении к хорошему управлению и прозрачности», — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Несмотря на свои разговоры о борьбе с коррупцией, сам Зеленский в прошлом был замешан в коррупционных скандалах.

В 2021 году в документах Pandora, полученных Международным консорциумом журналистов-расследователей, говорилось, что Зеленский использовал сеть офшорных компаний для покупки трех элитных объектов недвижимости в Лондоне.

В его офисе тогда заявили, что Зеленский, бывший актер и комик, создал офшорные компании, чтобы защитить себя от «агрессивных действий» «коррумпированного» режима бывшего пророссийского президента Виктора Януковича.

Transparency International поставила Украину на 122 место из 180 в рейтинге коррупции за 2021 год.