Украина уволила пятерых послов в дипломатической смене в субботу.

Сайт президента Украины сообщил, что пинка получили послы Украины в Германии, Индии, Чехии, Норвегии и Венгрии. Постановление не дало никаких пояснений по поводу этого шага.

Не сразу было понятно, будут ли посланники назначены на новые должности, но немецкая телекомпания Я упомянул Deutsche Welle Андрея Мельника, прослужившего в Германии более 7 лет, переведут на другую должность в КиевеИ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал своих дипломатов мобилизовать международную поддержку и военную помощь Украине.

Отношения Киева с Германией, которая в значительной степени зависит от российской нефти и природного газа для подпитки крупнейшей экономики Европы, особенно чувствительны.

46-летний Мельник заслужил похвалу за свои неустанные усилия по лоббированию большей поддержки войны Германией — однажды он обвинил канцлера Германии Олафа Шульца в том, что тот ведет себя как «печеночная колбаса».

Дипломат Андрей Мельник, проработавший в Германии более 7 лет, будет переведен на другую должность в Киеве. Фото Шона Гэллапа / Getty Images

Но противоречивые комментарии на прошлой неделе откровенного посла, назначенного предшественником Зеленского, о Степане Бандере, лидере украинских националистов, замешанном в сотрудничестве с нацистской Германией во время Второй мировой войны, привлекли к нему внимание в негативном ключе.

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