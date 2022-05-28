Украина в прямом эфире: США говорят, что Путин хочет уничтожить украинскую культуру | Новости войны России и Украины

Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин пытается «уничтожить» украинскую культуру и самобытность.

Министр финансов России рассчитывает получить в этом году 14,4 миллиарда долларов дополнительных доходов от энергетики, часть которых пойдет на финансирование наступления страны на Украину.

Прокурор МУС призывает Россию сотрудничать в расследовании предполагаемых военных преступлений.

Обсуждение попыток Финляндии и Швеции вступить в НАТО — «непростая задача», но, по словам турецкого чиновника, сообщает информационное агентство Reuters.

Вот все последние обновления:

2 часа назад (22:21 по Гринвичу)

Военные США намерены закупить больше «Стингеров», чтобы пополнить запасы

Американские военные сообщают, что заключили контракт на 625 миллионов долларов с Radeon Technologies Corp. на поставку зенитных ракет Stinger для пополнения поставок в Украину.

Радиоуправляемые зенитные ракеты Stinger пользуются большим спросом на Украине, где они успешно отражали российские атаки с воздуха, а в соседних европейских странах опасаются, что им придется отражать российские силы.

Американские войска имеют ограниченное применение для текущего распространения стингеров, но Соединенные Штаты должны держать свои запасы под контролем при создании «переносных зенитно-ракетных комплексов» следующего поколения.

С февраля Вашингтон направил в Киев около 1400 «Стингеров».

2 часа назад (21:41 по Гринвичу)

Путин достиг «ровно нуля» в своей цели: официальный представитель США

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что, несмотря на эскалацию войны на востоке, Путин «достиг ровно нуля» в своих целях на Украине.

«Наша оценка такова, что русские добиваются все больших успехов в Донбассе. Никаких масштабных — никаких семимильных шагов. Они сталкиваются и продолжают сталкиваться с ожесточенным украинским сопротивлением», — заявил Кирби журналистам во время пресс-конференции.

«У нас осталось почти 100 дней, а г-н Путин достиг ровно нуля по своим стратегическим целям», — сказал он.

3 часа назад (20:55 по Гринвичу)

НАТО «продолжит» переговоры со Швецией и Финляндией – турецкий чиновник

Переговоры со Швецией и Финляндией об усилиях двух стран по вступлению в НАТО — «непростая задача», но они будут продолжены, сообщил агентству Reuters высокопоставленный турецкий чиновник.

Стокгольм подвергся критике за участие в войне в Сирии за прекращение продажи оружия Анкаре в 2019 году, обвиняя Швецию и Финляндию в том, что они являются убежищем для «террористов».

Шведские и финские дипломаты встретились в среду в Турции, чтобы попытаться уменьшить свои разногласия.

Турецкий чиновник сообщил Рейтер, что Швеция и Финляндия должны принять «жесткие» меры, чтобы заручиться поддержкой Анкары. «Дальнейшие переговоры будут продолжены. Но дата не очень близка», — сказал чиновник.

3 часа назад (20:43 по Гринвичу)

Байден заявил, что Путин пытается уничтожить украинскую культуру и самобытность

Президент США Джо Байден обвинил своего российского коллегу Владимира Путина в попытке «уничтожить» украинскую культуру и самобытность.

«Он не только пытается захватить Украину, он пытается уничтожить культуру и самобытность украинского народа», — говорится в заявлении Байдена. Речь На церемонии выпуска Военно-морской академии США.

Он сказал, что российские войска «нападали на школы, детские сады, больницы и музеи ни с какой другой целью, кроме уничтожения культуры», и что война была «прямой атакой на фундаментальные принципы международного порядка, основанного на верховенстве закона».

4 часа назад (20:34 по Гринвичу)

Прокурор МУС призвал Россию сотрудничать в расследовании военных преступлений

Юрист Международного уголовного суда (МУС) призвал Россию сотрудничать в военном трибунале по предполагаемым военным преступлениям в Украине.

Адвокат Карим А.А. Хан сказал, что Россия, которая не является членом Гаагского трибунала, отказалась работать с МУС в Украине, но его «дверь открыта», если она хочет помочь.

«Тогда это просто стало известно нам. Моя дверь открыта, и я буду продолжать стучать в дверь Российской Федерации», — сказал Хан AFP.

«Если есть обвинения в адрес Российской Федерации, если у них есть информация, если у них есть собственные расследования или судебные процессы, или если у них есть соответствующая информация — поделитесь ею с нами».

4 часа назад (20:25 по Гринвичу)

Россия ожидает в этом году $14,4 млрд дополнительных доходов от нефти и газа

Россия рассчитывает получить $14,4 млрд (один триллион рублей) дополнительных доходов от нефти и газа в этом году, заявил министр финансов страны, добавив, что часть российского наступления на Украине будет израсходована.

Антон Силуванов заявил в телеобращении, что Москва планирует потратить этот год вместо того, чтобы откладывать дополнительные доходы.

По его словам, средства будут потрачены на «доплаты» пенсионерам и семьям с детьми, а также на проведение «спецоперации» на Украине, которую Россия использует для обозначения своего продолжающегося вторжения. «Этому есть доказательства», — добавил Сильванов.

Привет и добро пожаловать в сериал Аль-Джазиры о войне в Украине.

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