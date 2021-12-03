Украина: в январе возможна масштабная атака России

По сценарию Натальи Зенец

КИЕВ (Рейтер). Министр обороны Украины заявил в пятницу парламенту со ссылкой на отчеты разведки, что Россия сосредоточила более 94 000 военнослужащих у границы с Украиной и может готовиться к крупномасштабному военному наступлению в конце января.

Алексей Резников сказал, что Украина не будет делать ничего, чтобы спровоцировать ситуацию, но была готова ответить, если Россия начнет атаку. Он сообщил, что Украина продолжает строительство двух военно-морских баз на своем южном побережье.

«Наша разведка анализирует все сценарии, включая наихудший», — сказал Резников. «Это указывает на то, что возможность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем для достижения готовности к эскалации будет конец января», — добавил он.

Украина и ее союзники по НАТО забили тревогу в связи с передвижением российских войск у границы с Украиной в этом году, что вызвало опасения, что тлеющий конфликт на востоке Украины может перерасти в открытую войну.

Москва, в свою очередь, обвинила Украину и Соединенные Штаты в дестабилизирующем поведении и указала, что Киев может готовиться к нападению на восток Украины, что украинские власти категорически отрицают.

По сообщению агентства «Интерфакс», заместитель главы верхней палаты российского парламента отрицал, что Москва планирует какую-либо наступательную операцию на востоке Украины, и заявил, что Москва сделает все возможное, чтобы предотвратить серьезную эскалацию конфликта в регионе.

Советник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков также пренебрежительно отозвался. «Это ерунда, никакой эскалации нет. Мы имеем право вводить войска на нашу территорию», — сказал он журналистам.

На этой неделе Украина потребовала от своих союзников по Европейскому союзу и НАТО подготовить жесткий пакет санкций, чтобы предотвратить нападение России.

Резников сказал, что Украина настаивает на строительстве военно-морских баз в рамках оборонного пакта с Великобританией.

Одна из баз будет расположена в Очакове к западу от Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году, а другая — в Бердянске к востоку от Крыма.

История продолжается

«Одним из приоритетов является ракетная программа и развитие флота», — сказал Резников парламенту. «Мы переходим к практической стадии строительства двух военных баз — в Бердянске и Ошакове — и дальнейших контрактов в рамках договоренностей с Великобританией».

видеозвонок

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Москву в четверг о «высоких расходах», которые Россия заплатит в случае эскалации, призвав своего российского коллегу искать дипломатический выход из кризиса.

Блинкен сказал, что скоро выступят президенты Джо Байден и Владимир Путин.

Кремль заявил в пятницу, что ведется работа по организации видеозвонка между ними через день после встречи их высокопоставленных дипломатов для обсуждения украинского вопроса.

Отношения между Украиной и Россией рухнули в 2014 году после того, как поддерживаемые Москвой силы захватили территорию на востоке Украины, которую Киев хочет вернуть. Киев сообщает, что с тех пор в боях было убито около 14 000 человек.

С самого начала последнего кризиса Москва требует от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности, что НАТО не примет Украину в качестве своего члена и не развернет там ракетные системы для нацеливания на Россию.

Украина заявляет, что Россия не имеет права голоса в своих амбициях по вступлению в НАТО, и отвергла любые гарантии безопасности как незаконные.

«Эскалация — возможный сценарий, но он не неизбежен, и наша задача — предотвратить это», — сказал Резников. Мы должны сделать цену эскалации неприемлемой для агрессора ».

(Репортаж Тома Палмфорта и Владимира Солдаткина в Москве; сценарий Матиаса Уильямса; редакция Джона Стонстрита и Элисон Уильямс)