Украина говорит России «уходи или будь уничтожена», поскольку контрнаступление на Херсонщине «набирает обороты»

Украина предостеречь Россия Ее силы будут уничтожены, если она не уйдет из южного города Херсона.

Британские официальные лица заявили в четверг, что украинская контратака «набирает обороты» и что российские силы «чрезвычайно слабы» после того, как Украина разрушила несколько мостов через реку Днепр ракетами, поставленными США.

В информационном обновлении файл Министерство обороны Он сказал, что это означает, что оккупированный Россией город был «фактически изолирован» от других районов российской оккупации.

«49-я российская армия дислоцируется на западном берегу Днепра и сейчас выглядит очень слабой», — сказала она.

Точно так же город Херсон, самый политически важный населенный пункт, оккупированный Россией, теперь был фактически отрезан от других оккупированных территорий.

Его потеря серьезно подорвала бы попытки России изобразить оккупацию как успешную.

Файл: Автомобиль движется через воронку на херсонском Антоновском мосту через Днепр (AFP через Getty Images)

В среду украинские силы снова обстреляли главный Антоневский мост недалеко от города Херсона ракетами дальнего действия, что сделало его непригодным для использования в попытках России захватить главный город.

Его министерство обороны предупредило Россию «не отступать и не уничтожать», добавив, что «выбор за ними».

«Оккупанты должны научиться переплывать Днепр», — заявил советник президента Владимира Зеленского Михайло Подоляк.

«Или (должны) покинуть Херсон как можно дольше. Третьего предупреждения может и не быть».

В своем выступлении в среду вечером президент Зеленский заявил, что Украина восстановит Антоневский мост через реку Днепр и другие переходы в регионе.

Он сказал: «Мы делаем все возможное, чтобы у оккупационных сил не было никаких логистических возможностей в нашей стране».

В среду Россия захватила вторую по величине украинскую электростанцию ​​в восточной части Донецкой области, но украинские официальные лица заявили, что это лишь «небольшое тактическое преимущество».

Советник Зеленского Алексей Аристович заявил, что Москва, похоже, меняет свою тактику и вводит войска в Мелитопольскую, Запорожскую и Херсонскую области.

История продолжается

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее написал в Твиттере, что Россия концентрирует «максимальное количество сил» в направлении Херсона, но не сообщил подробностей.

Тем временем Украина готовится возобновить экспорт зерна после подписания на прошлой неделе соглашения, разрешающего поставкам зерна пересекать российскую блокаду Черного моря.

Официальные лица ООН, Украины и России встретились в среду в Стамбуле. Открыть центр, гарантирующий безопасный пропуск 20 млн тонн зерна из портов Украины.