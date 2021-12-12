Украина готова присоединиться к союзу стран евразийского пространства — Бизнес и Экономика

Ново-Огарево, 10 декабря / ТАСС /. Президент России Владимир Путин заявил в пятницу на видеоконференции Высшего Евразийского экономического совета, что Украина выразила намерение присоединиться к союзу стран на евразийском пространстве, когда эти планы еще обсуждались.

Путин отметил, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был детищем такого объединения.

«Я хорошо помню его телефонный звонок, когда он задал ряд основных вопросов о видении Россией своих приоритетов на ближайшее будущее», — сказал Путин. «Мы договорились, что и Казахстан, и Россия будут уделять приоритетное внимание созданию интеграционного союза, о котором мы говорили ранее и к которому Беларусь, кстати, была готова присоединиться в то время».

«В отношении Украины ничего не вышло, хотя ее руководство тогда выражало определенные намерения. Как бы то ни было, первый президент Казахстана дал импульс этому процессу, и сегодня мы чувствуем, что это было абсолютно правильно, «Сказал Путин.

Он присоединился к своему голосу в хоре благодарности властям Казахстана за работу, проделанную в период председательства Казахстана в Федерации в 2021 году.

Евразийский экономический союз — это международная организация экономической интеграции, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Молдова, Узбекистан и Куба имеют статус наблюдателей. Высшим наднациональным органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет. Евразийская экономическая комиссия — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган. Лидеры государств-членов ЕАЭС участвуют в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета.