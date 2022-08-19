Украина готовится к контрнаступлению против России | Европа | Новости и текущие события со всего континента | ДВ

Бен Ходжес, бывший генерал армии США и командующий силами США в Европе, заявил DW, что есть признаки ослабления российской армии после взрывов на российском аэродроме на Крымском полуострове и десятков боеприпасов, выпущенных украинской артиллерией. Склады и подразделения коммандос в оккупированных Россией районах.

«Это показывает, что они уязвимы», — сказал Ходжес. «Это также показывает, что их система логистики истощена. У русских даже нет достаточного количества людей или возможностей для защиты своей оперативной логистики».

Ходжес сравнил ситуацию с месяцами боев между нацистской Германией и Советской Красной Армией на юге Украины в 1943 году во время Второй мировой войны. «Немецкий вермахт должен был отправить сотни тысяч солдат для защиты железных дорог в Украине и Белоруссии», — сказал Ходжес.

Украина напоминает Ходжесу о проблемах, с которыми Германия столкнулась в 1943 году, и о проблемах России сегодня

«Уязвимая логистическая система»

Географические размеры Украины создавали перед немецкими военными во время Второй мировой войны те же проблемы, что и сегодня перед Россией в обеспечении поставок. Россия сейчас более уязвима, сказал Ходжес.

С каждой успешной атакой на склад боеприпасов или командный пункт российские военные отодвигают свои точки снабжения все дальше и дальше, что затрудняет ремонт и пополнение запасов боеприпасов.

«Они ничего не могут изменить, — сказал Ходжес. «Как и в любой другой строительной машине, здесь есть множество деталей, которые нуждаются в смазке и обслуживании. Эти детали должны откуда-то браться. Все это ложится бременем на очень хрупкую и уязвимую систему логистики».

Генерал Бен Ходжес посетил Львов в 2015 году.

Уже несколько месяцев президент Украины Владимир Зеленский объявляет о контрнаступлении на юге Украины.

Так являются ли преднамеренными ракетные удары по железнодорожным логистическим, командно-коммуникационным объектам, удерживаемым российскими военными на оккупированных территориях? В середине августа мэр Киева Виталий Кличко написал в Twitter: «Не будь там, где тебя ждет твой враг. Будь там, где твой враг тебя не ждет. Будь мобильным».

Поставка немецкого оружия

Украина создает условия для контратаки, заявил Нико Ланге из консервативной Христианско-демократической партии (ХДС) в предыдущем правительстве Германии под руководством канцлера Ангелы Меркель, эксперт по вопросам обороны и советник министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ланге также возглавлял киевское отделение ХДС. Фонд Конрада Аденауэра на шесть лет.

Но у Украины «недостаточно бронетехники и боевых танков, чтобы действительно отбить этот обширный участок южноукраинской степи с помощью крупного контрнаступления», — сказал Ланге.

Ланге особенно критически относится к нежеланию Германии поставлять Украине тяжелое вооружение. «Конечно, время потеряно, и вам нужно время для обучения, например, доставке логистики и бронетехники», — сказал Ланге. «Теперь, когда у Украины появились возможности, этой помощи недостаточно. Очень жаль».

«В Германии в последние месяцы часто говорили, что украинцы не могут быстро научиться обращаться с западными системами вооружения», — сказал Ланге. «Но с американскими HIMARS они доказали, что могут очень быстро учиться. Теперь им понадобится больше бронетранспортеров».

По словам Ходжеса, украинские военные могут тянуть время. «Они сопротивляются желанию давить», — сказал он. «Они строят силы, пока они не будут готовы, пока они не будут обучены, пока у них не будет достаточно силы».

По словам Ходжеса, для успеха контрнаступления Украине потребуется дополнительная поддержка со стороны ее международных союзников.

«Я был разочарован тем, что Германия не предложила больше», — сказал Ходжес. «Чтобы быть лидером, которого все уважают за его моральный авторитет и экономическую мощь, Германия должна видеть себя помогающей Украине победить Россию», — добавил он.

«Если Украина не победит Россию, или если это затянется навсегда, или если Украина победит Россию без реальной помощи Германии, никто не будет уважать Германию», — сказал Ходжес. «Россия не уважает Германию, а другие европейские страны не уважают Германию».

Отсутствие ядерной угрозы

Ходжес соглашается с другими военными чиновниками, политиками и аналитиками, которые призывают администрацию США и ее союзников предоставить более совершенные системы вооружения, такие как ракета малой дальности ATACMS (армейская тактическая ракетная система), которая имеет дальность до 300 километров (180). миль). Ракета может быть запущена американской артиллерией HIMARS, с помощью которой Украина недавно одержала несколько побед над российскими войсками.

Россия испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» в апреле, заявив, что это заставит противников Кремля «дважды подумать».

Советник Белого дома по национальной безопасности Джек Салливан не хотел предлагать такие системы оружия, опасаясь эскалации конфликта.

Но Ходжес говорит, что единственным вариантом российской экспансии является использование ядерного оружия, и он считает это крайне маловероятным. По его словам, у российских ядерных ракет нет украинских целей, и это «повернет поле боя в их пользу». Ходжес сказал, что использование тактической ядерной ракеты малой мощности в Украине немедленно приведет к войне между США и Великобританией. «Я не верю, что Путин сумасшедший, — сказал он. «Он плохой, но он не сумасшедший и не самоубийца».

Ходжес сказал, что исход войны будет решаться с помощью обычных боевых действий.

Неясно, кто несет ответственность за взрыв на российской авиабазе в Крыму в августе.

И он осторожно оптимистичен. Ходжес сказал, что если союзники Украины окажут поддержку, российские войска могут быть отброшены к концу 2022 года туда, где они находились до вторжения 24 февраля. Крым и Донбасс.

Но российские официальные лица надеются, что союзники Украины не последуют их примеру именно в поставках современного оборудования и обучении солдат.

«Кремль считает, что США потеряют интерес из-за инфляции, собственных внутренних проблем и промежуточных выборов», — сказал Ходжес. «Англия все еще ищет премьер-министра», — добавил он. «Германия очень обеспокоена из-за нехватки газа и того, что река Рейн сейчас такая мелкая, и все такое. Русские думают, что смогут нас переждать. годы.»

Эта статья изначально была написана на немецком языке.

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