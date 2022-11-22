Украина готовит санкции против 3000 представителей российского оборонно-промышленного комплекса

Украина подготовила большой пакет санкций, в который входят лица из российского военного руководства, компании и учреждения военного и промышленного секторов, которые причастны к убийствам украинцев.

Это согласно пресс-служба Министерство экономики Украины, сообщает Укринформ.

«Военно-промышленный комплекс в слишком закрытой России — очень сложный для изучения случай. Проделана большая работа, за что я благодарен всем причастным… Благодаря их работе сегодня мы имеем пакет более более 3000 физических и юридических лиц в военной промышленности террористического государства и поставщиках российской армии, А также военное руководство террористического государства.На самом деле непосредственное участие в убийствах украинцев принимали более 3000 человек.Эта работа не останавливается — готовится очередной пакет, связанный с российским ВПК», — заявила первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свериденко.

Согласно сообщению, Украина продолжает работу по усилению санкционного давления на террористическое государство. Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал изучить следующий крупный пакет санкций, который включает персонал российского военного руководства, предприятий и учреждений, связанных с военной промышленностью, а также компаний и физических лиц, связанных со снабжением российской военной промышленности.

Санкции вступят в силу после изучения и утверждения Советом национальной безопасности и обороны и реализации решения Совета национальной безопасности Президента Украины Владимира Зеленского.