Украина дезавуирует Виктора Петренко, который катался на лыжах в России

Когда в феврале Россия начала вторжение в Украину, Виктор Петренко, один из самых выдающихся олимпийских чемпионов Украины, Распространяйте сообщение «Нет войне» на свой аккаунт в Instagram. Несколько дней спустя дочь Петренко сообщила, что ее отец застрял в Киеве, столице Украины, где он укрывался после возвращения с празднования олимпийского чемпионства 1992 года в фигурном катании, проходившего в его родном городе Одесса.
Петренко казался одним из многих украинских спортсменов, которые вызывающе будут служить во время войны послами своей осажденной нации. Но с тех пор его статус героя в родной стране ухудшился.
В июне Петренко заявил о намерении покинуть Федерацию фигурного катания на коньках Украины. Представитель профсоюза сообщил, что через день его временно исключили. А в июле Триенко был официально свергнут и отстранен от должности вице-президента после участия в ледовом шоу в Сочи, Россия.
В понедельник офис президента Украины Владимира Зеленского, объявить Что Зеленский лишил Петренко ежемесячной стипендии, которая выплачивается лучшим спортсменам и другим украинцам с большими достижениями, сославшись на выступление Петренко в России.
Ледовое шоу организовала Татьяна Навка, чемпионка Олимпиады-2006 в танцах на льду, жена официального представителя Кремля Дмитрия Сергеевича. Песков. В марте Минфин США Вводить санкции О Пескове и Навке за их отношения с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что у Навки есть имущественная империя стоимостью более 10 миллионов долларов.
Еще одна фигуристка в шоу под названием «Аленький цветочек» — Камила Валеева, российская девушка-подросток, у которой было объявлено о положительном результате теста на запрещенное вещество во время Олимпийских игр в Пекине в феврале, и которая ошибочно приняла свой последний игровой номер под тяжестью международного контроля. Шоу продлится до сентября, хотя пока неясно, будет ли в нем еще выступать Петренко.
В январе, перед началом войны, Петренко Опубликовать в Instagram Он был исполнен в Санкт-Петербурге, Россия. Но Федерация лыжного спорта Украины заявила, что «разъярена» тем, что Петренко катается на лыжах в России после вторжения.
«Бывший спортсмен принял позорное решение, несмотря на тотальную кровопролитную войну, которую ведет Россия», — говорится в заявлении федерации. В заявлении говорится, что убийство тысяч украинцев «не стало препятствием для того, чтобы Виктор Петренко вышел на лед «в России» и выступил в одной команде со сторонниками этой страшной войны».
Олимпийский комитет Украины также осудил поведение Петренко, заявив, что «неприемлемо» выступать «на территории страны-агрессора, которая ведет против Украины жестокую войну».
53-летний Петренко в понедельник не ответил на запрос о комментариях. Его дочь Виктория, которая живет в Нью-Йорке, сказала, что она на работе и не может поговорить с репортером.
Галина Змиевская, которая тренировала Петренко до его золотой медали, а сейчас преподает фигурное катание в Хакенсаке, штат Нью-Джерси, также не ответила на запрос о комментариях.
Анастасия Макарова, генеральный секретарь Ассоциации фигурного катания Украины, сообщила в понедельник в сообщении WhatsApp, что Петренко 21 июня написал письмо чиновникам, прежде чем кататься на лыжах в России, в котором сказал, что хочет выйти из союза.
Макарова сказала, что Петренко ясно дал понять в письме, что проводит большую часть своего времени за пределами Украины, занимаясь профессиональной лыжной деятельностью. Петренко большую часть времени тренируется и выступает на ледовых шоу по всей Европе. Горнолыжный спорт, как и вся остальная жизнь в Украине, была нарушена войной.
Макарова сообщила, что на следующий день он был временно исключен из федерации, а 9 июля официально исключен Советом Федерации. «К сожалению, я не знаю, почему он принял участие в шоу» в России, — сказала Макарова.
Петренко выиграл бронзовую медаль, выступая за Советский Союз на зимних Олимпийских играх 1988 года в Калгари, Альберта, и занял третье место в так называемой битве при Брайане, которую выиграл Брайан Бойтано из США над Брайаном Орсером из Канады.
Четыре года спустя Петренко выиграл золотую медаль на зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле, Франция. Всего два месяца назад распался Советский Союз. Петренко выступал в тот неспокойный период не за Украину, а за так называемую объединенную команду Альбервиля, состоящую из спортсменов из бывших советских республик.
В 1994 году, когда Зимние и Летние игры стали разделяться, Петренко занял четвертое место на Олимпийских играх в Лиллехаммере, Норвегия, на этот раз катаясь под сине-желтым флагом своей родной Украины.
Однако в начале 1990-х он присоединился к исходу из более чем 100 фигуристов и тренеров из бывшего Советского Союза, которые приехали в Соединенные Штаты, чтобы продолжить свою карьеру во время экономических потрясений в России, когда денег на фигурное катание не хватало, а некоторые катки были закрыты. превратились в торговые центры и автосалоны. В конце концов, Петренко вернулся в Европу, чтобы тренироваться и выступать в ледовых шоу.
В мире молодого дружного фигурного катания как минимум один видный российский тренер Татьяна Тарасова встала на защиту Петренко за его выступление в Сочи. Она сказала российскому информационному агентству ТАСС, что Петренко был «одним из лучших людей, которых я знаю» и что «некрасиво, что ему запрещено» выполнять свою работу.
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