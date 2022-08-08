Когда в феврале Россия начала вторжение в Украину, Виктор Петренко, один из самых выдающихся олимпийских чемпионов Украины, Распространяйте сообщение «Нет войне» на свой аккаунт в Instagram. Несколько дней спустя дочь Петренко сообщила, что ее отец застрял в Киеве, столице Украины, где он укрывался после возвращения с празднования олимпийского чемпионства 1992 года в фигурном катании, проходившего в его родном городе Одесса.

Петренко казался одним из многих украинских спортсменов, которые вызывающе будут служить во время войны послами своей осажденной нации. Но с тех пор его статус героя в родной стране ухудшился.

В июне Петренко заявил о намерении покинуть Федерацию фигурного катания на коньках Украины. Представитель профсоюза сообщил, что через день его временно исключили. А в июле Триенко был официально свергнут и отстранен от должности вице-президента после участия в ледовом шоу в Сочи, Россия.