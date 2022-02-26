Украина: десятки тысяч людей бегут в Польшу из-за атак России | Новости российско-украинского кризиса

Вдоль польской границы, где уже проживает 1,5 миллиона украинцев, созданы девять центров приема.

Заместитель министра внутренних дел Польши Павел Сефернекер заявил в субботу, что 115 000 человек пересекли границу из Украины в Польшу с начала российского вторжения на этой неделе.

Четыре часа назад он обнародовал цифру в 100 000 посетителей, показав, как быстро беженцы бегут к соседям по ЕС.

«На данный момент 115 000 человек пересекли украинско-польскую границу с начала войны», — сказал Схеффернакер журналистам в приграничном селе Торогоск на востоке Польши в четверг.

Только в пятницу в Украину из Украины въехало около 50 тысяч человек, сообщил глава пограничной службы Польши Томаш Прага.

Польша, в которой до российского вторжения уже проживало 1,5 миллиона украинцев, выразила твердую поддержку Украине, и большинство из тех, кто бежал из Украины, до сих пор находятся на ее территории.

«Более 150 000 украинских беженцев бежали в соседние страны, половина из них — в Польшу, многие — в Венгрию, Молдову, Румынию и другие страны», — написал в субботу в Твиттере глава ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Миграция в Украине растет, но военная ситуация затрудняет оценку численности и оказание помощи», — добавил он.

Шиффнер сказал, что 90 процентов беженцев, въезжающих в Польшу, живут в домах друзей или родственников, но остальные обращаются за помощью в девять центров приема, расположенных вдоль границы.

Центры предоставляют питание и медицинскую помощь, отдых и любую другую информацию, которая может вам понадобиться.

Жан-Басрави из «Аль-Джазиры» сказал, что по мере того, как украинские беженцы пересекают границу, польский город средних размеров Пресмысл становится крупным центром действий.

«Все переходы открыты для пешеходов», — сказал он в заявлении из города на востоке Польши. [and that] Время обработки занимает много времени. Людям приходится бросать машины, железные дороги переполнены, поэтому многие люди проходят мимо всего.

Глава пограничной службы Польши Томаш Прага сообщил на пресс-конференции, что только в пятницу в Польшу из Украины въехало около 50 тысяч человек.

Шефернекер сказал, что его страна может ежедневно принимать через границу 50 000 беженцев из Украины.

Польша, в которой до российского вторжения уже проживало 1,5 миллиона украинцев, выразила твердую поддержку Украине, и большинство из тех, кто бежал из Украины, до сих пор находятся на ее территории.

«По последним данным, с 24 февраля около 116 000 человек бежали в соседние страны — в основном, в Польшу, Венгрию, Молдову, Словакию и Румынию», — написало в субботу агентство ООН по делам беженцев УВКБ ООН.

«Числа растут», — добавил он.

По оценкам ООН, количество просителей убежища за пределами Украины может возрасти до пяти миллионов.