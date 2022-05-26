Украина дикаря идеей уступок, чтобы прекратить войну, умиротворить нацистов

25 мая (Рейтер) — Президент Украины Владимир Зеленский в среду раскритиковал предположения о том, что Киев отказывается от территории и идет на уступки, чтобы положить конец войне с Россией, заявив, что эта идея была омрачена попытками успокоить нацистскую Германию в 1938 году.

Гневные комментарии Зеленского и одного из его главных помощников прозвучали в связи с возобновлением наступления украинских войск в двух восточных областях, часть которых была захвачена русскоязычными сепаратистами в 2014 году. Читать дальше

19 мая редакция New York Times заявила, что мир путем переговоров может потребовать от Киева принятия некоторых жестких решений, учитывая, что решающая военная победа нереалистична.

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на этой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложил Украине разрешить России сохранить за собой Крым, который она аннексировала в 2014 году.

Что бы ни делало российское государство, всегда найдется тот, кто скажет: «Давайте учитывать его интересы», — сказал Зеленский в ночном видеообращении.

«Складывается впечатление, что у мистера Киссинджера в календаре не 2022 год, а 1938 год, и что он думает, что в это время выступает перед аудиторией не в Давосе, а в Мюнхене».

В 1938 году Великобритания, Франция, Италия и Германия расторгли в Мюнхене соглашение, которое предоставило нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру землю в тогдашней Чехословакии в рамках неудачной попытки убедить его отказаться от дальнейшей территориальной экспансии.

«Нью-Йорк Таймс, возможно, писала что-то подобное в 1938 году. Но напомню, сейчас 2022 год», — сказал Зеленский.

Одуванчик рядом с гильзами от боеприпасов, собранными на мельнице Малибор после неоднократных бомбардировок на фоне российского вторжения в Украину, в Черниговской области, Украина, 24 мая 2022 года. REUTERS/Edgar Sue

Те, кто советует Украине что-то отдать России, эти «великие геополитические деятели», никогда не видят простых людей, простых украинцев или миллионы, живущих на землях, которые они предлагают в обмен на иллюзорный мир.

Италия и Венгрия призвали Европейский союз открыто призвать к прекращению огня на Украине и мирным переговорам с Россией, что вызвало разногласия с другими государствами-членами, решившими занять жесткую позицию в отношении Москвы. Прочитайте больше

Ранее советник Зеленского Алексей Аристович в речи, наполненной матерными словами, заявил, что некоторые европейские страны явно хотят, чтобы Украина пошла на уступки Путину.

«Никто не продаст ни грамма нашего суверенитета, ни миллиметра наших земель», — заявил он в размещенных в Интернете видеообращениях. «Наши дети гибнут, солдат сносит снарядами, они говорят нам пожертвовать землей. Давайте пропадем. Этого никогда не произойдет».

Ранее пресс-секретарь МИД России заявила, что мирный план Италии в отношении Украины является «фантазией».

«Нельзя одной рукой вооружать Украину, а другой придумывать планы мирного решения ситуации», — заявила Мария Захарова на своем еженедельном брифинге, имея в виду итальянскую инициативу.

На прошлой неделе министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо изложил план. Кремль заявил во вторник, что не видел инициативы, но надеется получить ее по дипломатическим каналам.

«Если они и надеялись, что Российская Федерация воспользуется каким-либо западным планом, то они мало что поняли», — сказала Закарова об сообщенном предложении.

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Дополнительные отчеты Дэвида Леунгрена и Рональда Попески; Монтаж Ричарда Болейна

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