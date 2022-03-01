Украина добивается «немедленного прекращения огня» и вывода российских войск в ходе первых прямых переговоров во время продолжающегося вторжения Путина

Киев — Украинские и российские делегаты встретились в понедельник на первых прямых переговорах между двумя странами с тех пор, как пять дней назад Россия начала свое вторжение. Переговоры продолжались часами, и хотя они давали некоторую надежду на окончание войны, УкраинаПрезидент и киевляне дали понять, что не ждут большого обсуждения. Даже во время встречи поступали сообщения об интенсивных российских бомбардировках городов на востоке Украины.

Россия не будет объяснять свои цели переговоров, но Хейли Отт из CBS News сообщила, что основными требованиями Украины являются немедленное прекращение огня и вывод всех российских войск. Российские официальные лица заявили, что встреча закончилась рано вечером и что заинтересованные делегации возвращаются в свои столицы для обсуждения переговоров.

Столица Украины, Киев, все еще находилась в состоянии повышенной готовности в понедельник, но жителям разрешили покинуть свои дома и убежища впервые с вечера субботы, когда местное правительство, готовящееся к эскалации российской осады города, на улицах относились бы к нему как к врагу.

Российский бронетранспортер горит рядом с телом неизвестного солдата во время боев между российскими и украинскими вооруженными силами в Харькове, Восточная Украина, 27 февраля 2022 года. Серж Попок/AFP/Getty



За несколько часов до начала российско-украинских переговоров на границе с Беларусью украинские официальные лица заявили, что Россия снова ночью бомбила крупные города. Представители министерства обороны заявили, что Харьков, второй по величине город Украины, подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу после того, как накануне украинские войска отбили его у российских войск.

В Украине произошли взрывы. (24 февраля 2022 г.) Новости Си-Би-Эс



Тем временем на российского лидера Владимира Путина нарастало давление, поскольку Генеральная Ассамблея ООН собрала весь свой состав. внеочередное экстренное совещание обсудить кризис на следующий день после того, как Путин объявил, что привел свои ядерные силы в боевую готовность в ответ на то, что он назвал «агрессивными заявлениями» НАТО, и наказал санкциями самые богатые страны мира.