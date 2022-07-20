Украина добивается приостановки выплаты долга, поскольку война разрушает экономику

Полицейские осматривают автобусную остановку, мечеть и здания, пострадавшие в результате российского военного удара, в то время как российское вторжение в Украину продолжается. Харьков, Украина, 20 июля 2022 г. REUTERS/Nacho Dossi

Решение правительства показало в среду, что Украина попросит держателей международных облигаций согласиться на двухлетнюю отсрочку выплаты ее долга, чтобы она могла сосредоточить свои истощающиеся финансовые ресурсы на отражении от России.

Столкнувшись с прогнозируемым падением валового внутреннего продукта на 35-45% в этом году после вторжения в Москву в феврале, законодатели поручили министерству финансов страны договориться о моратории на погашение своего долга в размере 20 миллиардов долларов к 15 августа.

Отсрочка, которая, по мнению многих кредиторов, скорее всего, будет принята и сделана быстро поддерживаемый крупными западными державами как раз к отсрочке погашения долга в размере около 1,2 миллиарда долларов, подлежащего погашению в начале сентября.

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В решении правительства, опубликованном на его веб-сайте, говорится, что «все выплаты процентов по облигациям» будут отложены в соответствии с планом.

Стремясь избежать того, что можно было бы классифицировать как дефолт, Киев планирует произвести дополнительные выплаты процентов кредиторам, в том числе правительствам и многим из крупнейших мировых инвестиционных фондов, после окончания заморозки.

Украина оценивает дефицит бюджета в 5 миллиардов долларов, или 2,5% довоенного ВВП, в месяц, что, по подсчетам экономистов, доводит дефицит бюджета до 25% ВВП по сравнению с 3,5% до конфликта.

Кроме того, по оценкам исследователей из Киевской школы экономики, на восстановление разбомбленной инфраструктуры Украины уже потребуется более 100 миллиардов долларов, в то время как глава могущественного финансового подразделения Евросоюза, Европейского инвестиционного банка, предупредил, что на это могут уйти триллионы долларов. долларов. Читать далее

«Мы, как официальные двусторонние кредиторы Украины, намерены подать скоординированную приостановку обслуживания долга», — заявила группа правительств, включая США, Канаду, Францию, Германию, Японию и Великобританию, вскоре после того, как Украина представила свое предложение.

«Мы настоятельно призываем всех других официальных двусторонних кредиторов быстро достичь соглашения», — добавили в группе.

Действия, сделанные в среду, ознаменовали радикальный поворот со стороны Киева, который в последние месяцы неоднократно заявлял, что планирует продолжать выплачивать долг, несмотря на войну.

Однако предположения о том, что запрос о замораживании долга может быть неизбежен, распространились на прошлой неделе после того, как государственная энергетическая компания «Нафтогаз» также запросила распоряжение. Читать далее

«Соответствующая реструктуризация по-прежнему необходима, но ее нельзя провести до тех пор, пока ситуация на местах не вернется к нормальной, то есть, по крайней мере, к устойчивому прекращению огня», — сказал Виктор Сабо, управляющий портфелем в Aberdeen, которая владеет украинскими государственными облигациями.

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Украина имеет портфель облигаций и займов на общую сумму более 20 миллиардов долларов. Правительство также планирует отсрочить платеж по связанной с ростом «ноте», введенной после последней реструктуризации в 2015 году, которая предназначена для хороших выплат инвесторам, если экономика пойдет своим путем.

Тимофей Милованов, советник аппарата президента Украины, в последние недели призвал страны Запада увеличить финансовую поддержку.

Глобальные институты, такие как Международный валютный фонд, Всемирный банк и правительства западных стран, выделили 38 миллиардов долларов с момента вторжения, хотя почти 80% этой поддержки составляют кредиты, а не помощь.

Действия Украины в среду мало повлияли на облигации, которые Киев хочет отсрочить. Большинство этих облигаций уже подешевели примерно на 80% с начала года, когда российские войска начали концентрироваться на его восточной границе.

(1 доллар = 29,5000 гривен)

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Дополнительный репортаж Карен Строкер в Лондоне под редакцией Тимоти Херитэдж, Эйлин Хардкасл, Уильяма Маклина

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