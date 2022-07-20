Economy

Украина добивается приостановки выплаты долга, поскольку война разрушает экономику

20 июля, 2022
Marfa Fedoroa

Полицейские осматривают автобусную остановку, мечеть и здания, пострадавшие в результате российского военного удара, в то время как российское вторжение в Украину продолжается. Харьков, Украина, 20 июля 2022 г. REUTERS/Nacho Dossi

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com

Решение правительства показало в среду, что Украина попросит держателей международных облигаций согласиться на двухлетнюю отсрочку выплаты ее долга, чтобы она могла сосредоточить свои истощающиеся финансовые ресурсы на отражении от России.

Столкнувшись с прогнозируемым падением валового внутреннего продукта на 35-45% в этом году после вторжения в Москву в феврале, законодатели поручили министерству финансов страны договориться о моратории на погашение своего долга в размере 20 миллиардов долларов к 15 августа.

Отсрочка, которая, по мнению многих кредиторов, скорее всего, будет принята и сделана быстро поддерживаемый крупными западными державами как раз к отсрочке погашения долга в размере около 1,2 миллиарда долларов, подлежащего погашению в начале сентября.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com

В решении правительства, опубликованном на его веб-сайте, говорится, что «все выплаты процентов по облигациям» будут отложены в соответствии с планом.

Стремясь избежать того, что можно было бы классифицировать как дефолт, Киев планирует произвести дополнительные выплаты процентов кредиторам, в том числе правительствам и многим из крупнейших мировых инвестиционных фондов, после окончания заморозки.

Украина оценивает дефицит бюджета в 5 миллиардов долларов, или 2,5% довоенного ВВП, в месяц, что, по подсчетам экономистов, доводит дефицит бюджета до 25% ВВП по сравнению с 3,5% до конфликта.

Кроме того, по оценкам исследователей из Киевской школы экономики, на восстановление разбомбленной инфраструктуры Украины уже потребуется более 100 миллиардов долларов, в то время как глава могущественного финансового подразделения Евросоюза, Европейского инвестиционного банка, предупредил, что на это могут уйти триллионы долларов. долларов. Читать далее

READ  В центре внимания афганский кризис на встрече АНБ России и Ирана

«Мы, как официальные двусторонние кредиторы Украины, намерены подать скоординированную приостановку обслуживания долга», — заявила группа правительств, включая США, Канаду, Францию, Германию, Японию и Великобританию, вскоре после того, как Украина представила свое предложение.

«Мы настоятельно призываем всех других официальных двусторонних кредиторов быстро достичь соглашения», — добавили в группе.

Действия, сделанные в среду, ознаменовали радикальный поворот со стороны Киева, который в последние месяцы неоднократно заявлял, что планирует продолжать выплачивать долг, несмотря на войну.

Однако предположения о том, что запрос о замораживании долга может быть неизбежен, распространились на прошлой неделе после того, как государственная энергетическая компания «Нафтогаз» также запросила распоряжение. Читать далее

«Соответствующая реструктуризация по-прежнему необходима, но ее нельзя провести до тех пор, пока ситуация на местах не вернется к нормальной, то есть, по крайней мере, к устойчивому прекращению огня», — сказал Виктор Сабо, управляющий портфелем в Aberdeen, которая владеет украинскими государственными облигациями.

Читать далее

Украина имеет портфель облигаций и займов на общую сумму более 20 миллиардов долларов. Правительство также планирует отсрочить платеж по связанной с ростом «ноте», введенной после последней реструктуризации в 2015 году, которая предназначена для хороших выплат инвесторам, если экономика пойдет своим путем.

Тимофей Милованов, советник аппарата президента Украины, в последние недели призвал страны Запада увеличить финансовую поддержку.

Глобальные институты, такие как Международный валютный фонд, Всемирный банк и правительства западных стран, выделили 38 миллиардов долларов с момента вторжения, хотя почти 80% этой поддержки составляют кредиты, а не помощь.

Действия Украины в среду мало повлияли на облигации, которые Киев хочет отсрочить. Большинство этих облигаций уже подешевели примерно на 80% с начала года, когда российские войска начали концентрироваться на его восточной границе.

READ  Вывод России обнажает разруху, и Украина просит о помощи

(1 доллар = 29,5000 гривен)

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com

Дополнительный репортаж Карен Строкер в Лондоне под редакцией Тимоти Херитэдж, Эйлин Хардкасл, Уильяма Маклина

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.