Украина добивается прогресса в своих попытках отбить Багмут у российских войск

Украинский солдат под Пакмутом в Донецкой области Украины. (Роман Сааб через AP)

Хватка России над Пакмутом на востоке Украины, похоже, ослабевает, поскольку украинские силы продолжают предпринимать попытки окружить и освободить осажденный город.

Пакмут, в котором проживало 73 000 человек до того, как Россия начала вторжение в Украину 24 февраля прошлого года, теперь представляет собой лунный пейзаж с в значительной степени разрушенными зданиями. Город был захвачен российскими войсками 20 мая, поскольку он пережил одни из самых ожесточенных городских боевых действий в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

Однако после начала весеннего контрнаступления украинские силы начали операции вокруг Багмута и медленно продвигаются в Донецкой и Запорожской областях на юго-востоке Украины. Там украинские силы, поддерживаемые бронетехникой, поставленной НАТО, исследуют слабые стороны России, но пока не добились серьезного прогресса. Их усилиям в основном мешают обширные минные поля, хорошо построенные российские укрепления и доминирующее присутствие российской авиации.

Однако Украина настаивает на том, что защищает самый важный ресурс для своей окончательной военной победы: человеческие жизни. Генерал Александр Чирский, командующий Сухопутными войсками Украины, сказал ABC News 5 июля потери России были «в восемь или 10 раз» больше, чем потери Украины. Хотя это число может быть преувеличено, атакующая армия обычно теряет в три раза больше солдат, чем обороняющаяся. Европейский дипломат сообщил Yahoo News, что Украина продвигается на юг со средней скоростью один километр в день.

Земля приобретена

Пакмут, место ожесточенных боев с российскими солдатами в Донецкой области. (Липкос/АП)

В Бакмуте достижения Украины весьма заметны.

По данным Генштаба Украины, наступление Киева на город началось в середине июня. Министерство обороны Великобритании По его оценкам, Киев добился «устойчивых успехов» на севере и юге Багмута. Южнее украинские войска заняли позиции на возвышенности сразу к западу от села Клишовка, в результате чего российские войска не могут вести огонь с более высоких позиций в населенном пункте. На севере украинские войска одержали «тактически значимые победы».В соответствии с Институт военных исследований, А Аналитический центр в Вашингтоне, округ КолумбияОни оттеснили русские войска к деревне Яхидне.

История продолжается

В понедельник Чирский объявил, что Киев поставил весь Пакмут «под огневой контроль», а это означает, что украинские силы теперь находятся в пределах досягаемости всех российских целей.

И российские, и украинские, и западные источники указывают на ухудшение морального духа среди российских войск в регионе, что привело к нескольким случаям локальных мятежей, вызванных отказом групп российских солдат воевать. Видео нескольких непослушных групп циркулировали в российском Telegram, где россияне обычно жалуются на большие потери, недостаточную артиллерийскую поддержку и скудную заработную плату — все это критика, которую глава группы Вагнера Евгений Пригожин выдвинул против Москвы. Его восстание в прошлом месяце. «Мы попросили наших командиров принести нам еду и воду». Группа российских призывников Он сообщил из Алтайского края в Сибири. «Они ответили нам словами правды».

Россия уже заплатила за Багмута высокую цену.

Неназванный человек Западный офицер Он сообщил Sky News, что во время зимне-весенней кампании он потерял 60 000 человек, треть из которых были убиты, по «консервативной оценке». Наемники группы Вагнера понесли особенно большие потери в ходе кампании, что стало шокирующим вкладом в недолгое правление Пригожина в России. Когда в мае город наконец был захвачен, некоторые группы наемников Вагнера отпраздновали это событие, размахивая собственным флагом, а не российским триколором.

Вагнер полностью ушел из Багмута в конце июня, за несколько дней до того, как Пригожин мобилизовал их в Россию, чтобы захватить Ростов-на-Дону, штаб Южного военного округа России, ответственного за все «аннексированные» Россией территории Украины.

Поворот столов

Пока продолжается российско-украинская война, украинские солдаты 57-го полка занимаются тактической подготовкой. (Диего Эррера Гарсидо/Агентство Анатолу через Getty Images)

Решение Украины вести ожесточенную оборонительную войну вызвало много критики, особенно на Западе, где аналитики и представители Пентагона говорят, что опытные в боях украинские войска были принесены в жертву месту, не имеющему стратегической ценности для общего благосостояния. войны.

У России теперь будет аналогичный выбор, если Украина продолжит наступление на флангах города. Если Россия отступит, чтобы избежать окружения, трудно будет оставить дома что-либо, кроме унизительного унижения, учитывая ресурсы, затраченные на Пакмут более 10 месяцев. Если Россия направит дополнительные войска в Пакмут за счет более надежных оборонительных линий в других местах на востоке и юге Украины, это также может дать Киеву возможность добиться прогресса на других участках фронта.

«Российское руководство, безусловно, считает политически неприемлемой уступку Пакмута, одного из немногих завоеваний России за последние 12 месяцев», — говорится в ежедневной сводке разведданных британского министерства обороны. Но, как всегда на войне, противник тоже имеет право голоса.