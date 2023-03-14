Украина должна сделать больше, чтобы противостоять российским нарративам на Глобальном Юге

Спустя более года после того, как Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, международная реакция на войну остается глубоко разделенной. В то время как западное единство было достигнуто в поддержку Украины, остальной мир в основном не желал выступать против России или даже осуждать ее каким-либо значимым образом.

Это не просто вопрос завоевания голосов в Организации Объединенных Наций и набора политических очков на международных форумах. Нежелание стран Глобального Юга присоединиться к западным санкциям значительно подрывает усилия по изоляции России, в то же время обеспечивая Москву финансовым и физическим спасательным кругом для продолжения войны в Украине на неопределенный срок.

Отношение на Глобальном Юге к российскому вторжению в Украину формируется комбинацией факторов, включая экономические и геополитические интересы, а также широко распространенное недоверие к внешней политике США и исторически сложившиеся антизападные настроения, восходящие к колониальной эпохе. Россия умело использовала эту постколониальную перспективу, представив вторжение в Украину как ответ на то, что она называет экспансионистским вмешательством Запада. Поскольку война идет уже второй год, Украина должна сделать больше, чтобы заинтересовать эту незападную аудиторию и заставить ее быть услышанной.

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Украина имеет ограниченный опыт мобилизации международной поддержки и ранее сосредоточила свои усилия почти исключительно на Западе. За три десятилетия после восстановления независимости страны украинские политики, активисты и журналисты относительно мало времени уделили общению с людьми в Латинской Америке, Африке и Азии, где осведомленность об Украине часто остается скудной. Украине сейчас необходимо разработать стратегию, которая сможет сплотить на своей стороне незападный мир.

Во-первых, очень важно держать Украину в центре обсуждения. На Глобальном Юге часто можно наблюдать публичные дискуссии о российском вторжении, которые почти никогда не затрагивают Украину. Вместо этого основное внимание часто уделяется западному колониализму, глобализации и другим широким геополитическим темам. Украинцы должны без колебаний настаивать на том, чтобы разговоры о бедственном положении их страны не отвлекались на посторонние исторические обиды.

За последний год ограниченные усилия Украины по влиянию на общественное мнение на Глобальном Юге были сосредоточены на освещении имперских амбиций, лежащих в основе нынешнего путинского завоевания, и на повышении осведомленности о долгой истории колониализма России как крупной европейской империи. Такой подход, безусловно, имеет определенный смысл, но чрезмерный акцент на колониальном прошлом России рискует сместить разговор с сегодняшней Украины.

Еще одним важным элементом, формирующим полемику на Глобальном Юге, является роль Советского Союза как сторонника антиколониальных освободительных движений во второй половине двадцатого века. Путинская Россия извлекла большую выгоду из этого благоприятного советского наследия, используя его, чтобы завоевать расположение и подчеркнуть свою антизападную репутацию. Это игнорирует очевидный империализм самого СССР и игнорирует тот факт, что Украина советской эпохи также внесла большой вклад в освободительные движения по всей Африке и Азии.

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Хотя украинцам необходимо исправить исторические записи в отношении российского империализма, необходимо также подчеркнуть нынешнюю важность Украины для Глобального Юга. Прежде всего, это означает подчеркивание позиции Украины как одной из развивающихся сельскохозяйственных сверхдержав мира и основного довоенного вклада в глобальную продовольственную безопасность.

Поскольку Украина стремится влиять на мнение незападной аудитории, страна должна максимально использовать свои ограниченные ресурсы. Например, чиновники в Киеве должны сделать больше для взаимодействия с тысячами профессионалов из Африки, Азии и Латинской Америки, которые учились в украинских университетах, прежде чем вернуться домой. Эта группа выпускников является потенциально важным, но в значительной степени неиспользованным ресурсом, который может внести определенную степень достоверности в дебаты благодаря их личному опыту в Украине.

Граждане Украины, имеющие родственные связи с Глобальным Югом, также могут внести свой вклад в углубление международного понимания проблем, стоящих сегодня на Украине. Как один из самых видных представителей афроукраинской общины, политик и олимпийский чемпион борец Жан Пильнюк Путешествие в Африку в конце 2022 года в рамках зарождающейся информационно-разъяснительной работы в Украине. Других с похожим прошлым следует поощрять высказываться в защиту Украины.

Успех Украины в формировании общественного мнения на глобальном юге будет во многом зависеть от способности страны взаимодействовать со СМИ. Это одна из областей, где Кремль имеет подавляющее преимущество. Хотя российские платформы RT и Sputnik имеют ограниченный охват и мало доверия среди западной аудитории, они очень популярны и часто хорошо воспринимаются в большинстве стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Украина не может конкурировать с кремлевскими медиа-бюджетами в миллиарды долларов и вместо этого должна строить отношения с авторитетными отечественными СМИ. Бразильская телекомпания Globo является второй по величине коммерческой телевизионной сетью в мире и может донести информацию об Украине до огромной местной бразильской аудитории. Точно так же взаимодействие с испаноязычными каналами может помочь охватить миллионы людей в Латинской Америке. Необходима комплексная медийная стратегия, чтобы преодолеть информационный разрыв и противостоять нынешнему доминированию российских нарративов в незападном информационном пространстве.

В конце концов, правда на стороне Украины. Хорошая новость заключается в том, что сегодня очень мало свидетельств антиукраинских настроений на Глобальном Юге. Должно быть вполне возможно убедить гораздо больше людей в том, что дело Украины справедливо и заслуживает поддержки. Однако для этого потребуются согласованные усилия, которых в настоящее время не хватает. Просто сказать незападной аудитории, что русские тоже империалисты, может быть удовлетворительно, но этого далеко не достаточно.

Митчелл Пуллман — комментатор по публичной дипломатии и международным отношениям.

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