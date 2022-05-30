Последствия войны в Украине для Европы в основном рассматриваются с точки зрения неопределенности в отношении сильной зависимости континента от российских энергоресурсов и ее влияния на экономику 27 государств-членов Европейского Союза. Введение ограничений на российскую нефть оказалось более сложной задачей, чем предполагалось ранее.

Страны, сильно зависящие от российского ископаемого топлива, обеспокоены последствиями таких мер для своей экономики. Венгрия, например, очевидно, запрашивает от 16 до 19 миллиардов долларов финансовой поддержки, чтобы отказаться от российской энергетики. Он также отказывается обсуждать этот вопрос на предстоящем внеочередном европейском саммите в понедельник/вторник в Брюсселе. Премьер-министр Виктор Орбан в письме президенту Европейского совета Шарлю Мишелю просил, чтобы Нефтяное эмбарго снято с тем для обсуждения наверху.

Точно так же много обломков падает на Европу на других фронтах. По состоянию на 24 мая, сообщает ООН, 6,6 млн беженцев покинули Украину в соседние страны. Они имеют право на социальные выплаты, жилье, медицинское обслуживание и школы. Но это совпадает с кризисом стоимости жизни в Европе. Сочетание экономических потрясений продолжает угрожать перспективам блока ЕС. Руководители нескольких крупных европейских компаний недавно заявили CNBC, что видят это. Приближается великая рецессия вал в Европе.

Но самое главное для Европы — это финал игры на Украине, которую Россия не может позволить себе проиграть. Такие войны обычно заканчиваются неаккуратным дипломатическим урегулированием. Первоначальная фаза войны с сине-желтым флагом явно постепенно сменяется мрачным настроением по мере того, как медленная и изматывающая фаза российского наступления на Донбассе и поразительный успех в Мариуполе приводят к шокирующим реалиям.

Генри Киссинджер публично заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Европе необходимо независимое и четкое определение ее стратегических целей. в беседа В разговоре с основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом в понедельник Киссинджер сделал три важных замечания. «Стороны должны быть приведены к мирным переговорам в течение ближайших двух месяцев, — сказал он. — Украина должна была стать мостом между Европой и Россией, но сейчас, с реконфигурацией отношений, мы можем выйти на пространство, где проходит разделительная линия». перекраивается, и Россия полностью изолирована».

Киссинджер подсчитал, что европейским интересам лучше послужит нормализация отношений и расширение сотрудничества на европейском континенте, включая Россию и Украину. Это первый пункт. Во-вторых, Киссинджер предсказал, что конфликт на Украине может навсегда изменить мировой порядок. По его словам, «сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда Россия может полностью отдалиться от Европы и искать постоянного союза где-то еще. Это может привести к дипломатическим дистанциям, подобным холодной войне, что отбросит нас на десятилетия назад. Мы должны бороться на долгое время». -срочный мир».

Здесь очень тонкий намёк на то, что интересы как Европы, так и России перед лицом подъема Китая идентичны, если атлантические политики в Брюсселе и их различные антироссийские союзники в Восточной Европе и их наставники в Вашингтоне, округ Колумбия, продолжат настаивать на идеология старой холодной войны. С точки зрения долгосрочных политических и экономических интересов граждан Европы наиболее вероятным сценарием было бы большее сближение России с Китаем.

По словам Киссинджера, «благодаря долгосрочной перспективе Россия была в течение 400 лет существенной частью Европы, и европейская политика в этот период находилась под влиянием, главным образом, ее европейской оценки роли России. Иногда в качестве наблюдения, но в ряде случаев в качестве гаранта или инструмента, с помощью которого можно сбалансировать европейский баланс. Нынешняя политика должна учитывать, что восстановление этой роли важно для ее развития, чтобы Россия не подталкивают к постоянному союзу с Китаем. Но европейские отношения с ним не единственный существенный элемент в этом…»

Чего Киссинджер прямо не сказал, так это того, что в таком сценарии ЕС обречен на потерю влияния и второстепенную роль Вашингтона, с меньшей стратегической автономией, чем он мог бы иметь, если бы не был подчинен всему, что у него есть. . интересы Вашингтона и вместо этого придерживались более независимой и взвешенной позиции.

В-третьих, Киссинджер утверждает, что realpolitik диктует европейским усилиям сосредоточить усилия на разрешении территориальных споров между Россией и Украиной: «В идеале разделительная линия должна быть возвращением к прежнему статус-кво. Продолжение войны после этого момента будет не ради свободы Украины. это новая война против самой России. Согласно статус-кво, он, конечно же, имел в виду признание Киевом того, что Крым, Луганск и Донецк останутся под контролем России.

Киссинджер очень свежо намекнул, что ось ЕС-Украина-Россия составит конкуренцию Пекину и Вашингтону на глобальном игровом поле. Он предвидел, что Китаю и Соединенным Штатам «в ближайшие годы придется выработать какое-то определение того, как управлять долгосрочными отношениями между странами, это зависит от их стратегических возможностей, а также от их интерпретации этих возможностей… Проблема заключается в том, можно ли смягчить этот аспект враждебности и облегчить его постепенно с помощью дипломатии, практикуемой обеими сторонами, и не может ли она быть осуществлена ​​одной стороной в одностороннем порядке. Поэтому обе стороны должны прийти к убеждению, что некоторое ослабление политических отношений необходимо…»

Учитывая внушительное наследие Киссинджера во внешней политике как дипломата и государственного деятеля, его замечания обязательно повлияют на европейских государственных деятелей в отношении эндшпиля Украины. телефонный разговор Между президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шульцем в субботу можно увидеть на фоне выше.

Разговор состоялся накануне европейского саммита в Брюсселе. Но в субботу Вашингтон уже объявил через утечку в СМИ, что администрация Байдена рассматривает возможность переброски ракетных комплексов большой дальности на Украину как можно скорее на следующей неделе. Теперь Россия расценит это как провокацию. Все указывает на то, что администрация Байдена не будет возражать против затяжной войны в Украине и может видеть в ней преимущества.

Бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил, что Украина рискует потерять не только обширные территории на юге и востоке, но и «Полное уничтожение» ее суверенитета. Он заявил, что США никогда не рассматривали Украину как независимую страну, а скорее просто «землю, с которой должно начаться полное ослабление России». Ведь сам Зеленский все чаще напоминает нам христианскую легенду о странствующем еврее, который в результате своего отвержения Иисуса был осужден на вечную смерть, а точнее на бездомное скитание по миру.

Около месяца назад в г. редкое заявлениеСлужба внешней разведки России (СВР) обвинила Вашингтон и Варшаву в заговоре с целью восстановления польского контроля над частью западной Украины, которой в разное время управляла Польша, в последний раз между двумя мировыми войнами. К регионам относится город Львов, который был присоединен к Советскому Союзу в конце Второй мировой войны.

СВР заявила, что США обсуждают с Польшей план, в соответствии с которым польские «миротворцы» будут входить без санкции НАТО в районы западной Украины, где вероятность конфронтации с российскими войсками будет низкой. Разведывательная лопата СВР предположительно стала причиной высылки 45 российских дипломатов из Польши и физического нападения на российского посла на публичном мероприятии в Варшаве.

Любопытно, что вскоре после этого, 24 мая, президент Украины Владимир Зеленский объявить «Совместный таможенный контроль» границы Украины с Польшей, который он охарактеризовал как «начало нашей интеграции в единое таможенное пространство Европейского Союза… (и) поистине исторический процесс». Зеленский заявил, что отношения между Украиной и Польшей «наконец полностью избавились от ссор и наследия старых конфликтов. Я хотел бы, чтобы братство между украинцами и поляками длилось вечно… Наше единство между украинцами и поляками непоколебимо и нерушимо». Двумя днями ранее Киев посетил президент Польши Анджей Дуда.

Безусловно, Зеленский был настроен дружелюбно и действовал с одобрения США. Фактически суверенитет Украины над ее западными областями, граничащими с Польшей, был подорван. Киев также объявил о планах предоставления специального правового статуса гражданам Польши. И, честно говоря, идет фактическое «слияние».

Рекультивация утраченных земель на западе Украины (по оценкам, 1,78 000 кв. км) сделает Польшу намного больше, чем Германию — более 500 000 кв. км против 357 588 кв. км Германии. Геополитические разветвления слишком глубоки, чтобы их можно было преувеличить — это лишь некоторые из них: будущее Европейского Союза, возвышение Германии, независимость Европы, германо-российские отношения и безопасность России.