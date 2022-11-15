Украина заказывает у США большие БПЛА, надеясь перехитрить оппозицию

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Украина обратилась к Соединенным Штатам с новым призывом к созданию мощных беспилотников и ракет для борьбы с беспилотниками, надеясь, что Вашингтон отменит свой предыдущий отказ, поскольку Россия все чаще прибегает к беспилотникам-камикадзе и атакует гражданскую инфраструктуру.

Поскольку вторжение в Москву длилось уже девятый месяц, министр обороны Украины Алексей Резников в письме от 2 ноября запросил четыре беспилотных авиационных комплекса или беспилотника MQ-1C Grey Eagle и в отдельном документе впервые заказал противоракетный дрон. Согласно документу, с которым ознакомился Reuters, люди, знакомые с запросом, сказали.

Беспилотники стоимостью около 10 миллионов долларов каждый, а также самолеты противодействия беспилотникам AGM-114L или LONGBOW укрепят гражданскую систему противовоздушной обороны Украины и помогут противостоять более широкому использованию Россией беспилотников-камикадзе иранского производства вдали от линии фронта.

Соединенные Штаты отклонили предыдущий запрос Киева на беспилотники, опасаясь, что они могут быть сбиты, не нужны для военных действий Украины и могут привести к эскалации конфликта.

Но Украина надеется, что ее последний план изменит мнение Вашингтона, поскольку он был связан с запросом LONGBOW и явно направлен на защиту гражданских лиц и инфраструктуры.

В то время как украинские силы отбрасывают свои силы в некоторых районах, Россия в прошлом месяце усилила атаки на гражданскую инфраструктуру, такую ​​как электросеть и системы водоснабжения, что привело к отключению электроэнергии. Киев заявил, что атаки уничтожили более трети его энергетической инфраструктуры.

Москва признала, что наносила удары по энергетической инфраструктуре, но отрицает, что наносила удары по гражданскому населению.

Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму около 17,9 млрд долларов с тех пор, как 24 февраля Россия начала так называемую «специальную военную операцию».

Представитель Пентагона подполковник Джарон Гарн отказался комментировать конкретные украинские запросы. «Наша поддержка сосредоточена на современном боевом оборудовании», — говорится в заявлении Гарна.

технологическое усовершенствование

В письме Резников признал, что транспортировка MQ-1C Grey Eagle производства General Atomics была «сложной», но сказал, что большая беспилотная авиационная система помешает России нанести удар вглубь украинской территории и потенциально лишит Россию возможности нанести удар. так. . Атака из Белоруссии.

По словам людей, знакомых с приказом, в паре с противобеспилотной ракетой «Хеллфайр» «Серые орлы» могут патрулировать гражданское воздушное пространство вдали от прифронтовых районов, защищаемых российскими зенитными системами, возможно, избегая противодействия Москве.

В своем сообщении Резников добавил, что удары в тылу представляют серьезную проблему для существующих систем ПВО.

До сих пор Киев полагался на сочетание технологий советской эпохи и вооружений, присланных западными союзниками, но у него нет интегрированной системы ПВО для координации межплатформенных огневых операций, что делает гражданскую инфраструктуру уязвимой.

В первые дни вторжения Украине требовалась система MQ-1C Grey Eagle, чтобы использовать ракеты Hellfire для уничтожения российских самолетов и крылатых ракет.

Но источники сообщили, что план был отклонен Пентагоном ранее этой осенью, поскольку официальные лица США опасались, что русские могут захватить беспилотник и украсть технологию.

На прошлой неделе представители министерства обороны в частном порядке проинформировали законодателей об этом решении, выдвинув аналогичные аргументы и подчеркнув, что Россия может рассматривать беспилотники как провокацию, по словам источников, знакомых с этим вопросом.

Серый орел, армейская версия широко известного беспилотника Predator, имеет рабочий потолок в 25 000 футов и представляет собой крупный технологический скачок для Украины.

Он может летать до 30 и более часов, собирать огромное количество разведывательных данных и нести до восьми мощных ракет Hellfire.

(Репортаж Майка Стоуна в Вашингтоне). Монтаж Синтии Остерман

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