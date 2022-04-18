Украина заполнила анкету членства в ЕС

(Рейтер) — Игорь Жовква, заместитель главы офиса президента Владимира Зеленского, заявил, что Украина заполнила анкету, которая послужит отправной точкой для Европейского Союза при принятии решения о членстве Киева.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вручила Зеленскому анкету во время своего визита в Киев 8 апреля, пообещав ускорить начало заявки Украины на вступление в Европейский Союз после вторжения России в страну.

«Сегодня я могу сказать, что документ завершен украинской стороной», — заявил Жовква в воскресенье вечером украинской общественной радиостанции.

Он добавил, что Еврокомиссия должна будет дать рекомендацию о соответствии Украины необходимым критериям членства.

«Мы ожидаем, что рекомендация… будет положительной, и тогда мяч будет на стороне стран-членов ЕС».

Жовква добавил, что Украина рассчитывает получить статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в июне во время запланированного заседания Совета Европы.

Европейский совет собирается с 23 по 24 июня, согласно расписанию Совета на его сайте.

«Далее нам нужно будет начать переговоры о вступлении. Когда мы проведем эти переговоры, мы уже сможем говорить о полноправном членстве Украины в ЕС», — сказал Жолква.

(Репортаж в Мельбурне Лидии Келли; редактирование Стивена Коутса)