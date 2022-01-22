Украина запретила австрийской дизайнерской фирме работать над проектом Крымского театра

Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на Банковой в Киеве, Украина, 19 января 2022 года. Алекс Брэндон/Пол через Reuters

КИЕВ (Рейтер) — Украина в субботу ввела санкции в отношении австрийской архитектурно-дизайнерской фирмы, работающей над проектом строительства нового театра в городе Севастополь в подконтрольном России Крыму.

Указом президента Владимира Зеленского говорится, что компании Coop Himmelb (L) au запрещено вести бизнес в Украине и нельзя выводить капитал из страны в течение пяти лет.

Указ также запрещает шести членам правления компании въезд в Украину и участие в процессах приватизации, а также говорится, что их активы в стране будут заморожены.

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Киев считает Крым оккупированной территорией и ведение бизнеса там незаконно после того, как Россия аннексировала полуостров в 2014 году.

На своем сайте компания говорит, что Севастополь — это российская территория.

После аннексии украинские власти ввели санкции против тысяч юридических и физических лиц, которые участвовали в действиях России против Украины или продолжали вести бизнес в Крыму, несмотря на ограничения Киева.

Большинство западных союзников Украины не признают Крым частью России и поддерживают санкции Киева.

Компания не ответила на запрос Reuters о комментариях.

Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной, и дипломатические усилия продолжаются, чтобы не допустить перерастания ситуации в войну. Россия отрицает, что планирует вторжение в Украину. Читать далее

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(Отчетность Натальи Зенец) Монтаж Клелия Озиэль

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