Украина запретила австрийской дизайнерской фирме работать над проектом Крымского театра

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КИЕВ (Рейтер) — Украина в субботу ввела санкции в отношении австрийской архитектурно-дизайнерской фирмы, работающей над проектом строительства нового театра в городе Севастополь в подконтрольном России Крыму.
Указом президента Владимира Зеленского говорится, что компании Coop Himmelb (L) au запрещено вести бизнес в Украине и нельзя выводить капитал из страны в течение пяти лет.
Указ также запрещает шести членам правления компании въезд в Украину и участие в процессах приватизации, а также говорится, что их активы в стране будут заморожены.
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Киев считает Крым оккупированной территорией и ведение бизнеса там незаконно после того, как Россия аннексировала полуостров в 2014 году.
На своем сайте компания говорит, что Севастополь — это российская территория.
После аннексии украинские власти ввели санкции против тысяч юридических и физических лиц, которые участвовали в действиях России против Украины или продолжали вести бизнес в Крыму, несмотря на ограничения Киева.
Большинство западных союзников Украины не признают Крым частью России и поддерживают санкции Киева.
Компания не ответила на запрос Reuters о комментариях.
Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной, и дипломатические усилия продолжаются, чтобы не допустить перерастания ситуации в войну. Россия отрицает, что планирует вторжение в Украину. Читать далее
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(Отчетность Натальи Зенец) Монтаж Клелия Озиэль
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