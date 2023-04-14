Украина запретила национальным спортивным командам участвовать в международных мероприятиях с россиянами – NBC Los Angeles

Правительство Украины запретило своим национальным спортивным командам участвовать в международных соревнованиях, в которых также участвуют спортсмены из России и ее союзника Беларуси.

Указ, опубликованный Министерством молодежи и спорта, следует за противодействием Украины усилиям Международного олимпийского комитета по реинтеграции российских и белорусских спортсменов в соревнования в качестве нейтральных без национальных символов.

Это может заставить мировые спортивные организации сделать выбор между принятием россиян и белорусов или риском бойкота Украины.

После того, как в прошлом месяце Украина заявила, что будет стремиться запретить спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами, МОК заявил, что любой такой шаг «только навредит украинскому сообществу спортсменов». Международный олимпийский комитет не сразу ответил на запрос о комментариях в пятницу.

Указ касается только делегаций национальных сборных, и неясно, повлияет ли он на украинских одиночек в мужском и женском теннисных турах, поскольку российские и белорусские игроки продолжали играть как нейтральные.

Пока неясно, как эта мера повлияет на мужской футбол на фоне продолжающейся квалификации на чемпионат Европы в следующем году. УЕФА допускает к участию в соревнованиях Беларусь, но не Россию. Украина и Беларусь играют в разных квалификационных группах и не могут объединяться для квалификации.

Решение правительства вызвало критику со стороны Владислава Гераскевича, скелетониста, участвовавшего в зимних Олимпийских играх в прошлом году. «Если украинские представители пропускают соревнования, значит, мы полностью отказываемся от международных спортивных площадок и позволяем России/Белоруссии продвигать свои нарративы и пропаганду. Это «белый флаг» от украинского спортивного сообщества», — написал он в Twitter.

В прошлом году Международный олимпийский комитет первоначально рекомендовал спортивным организациям исключить российских и белорусских спортсменов из соображений безопасности, но теперь призывает сделать их нейтральными, утверждая, что полный запрет является дискриминационным. Международный олимпийский комитет по-прежнему рекомендует запретить россиян и белорусов, связанных с военными, и его рекомендация распространяется только на индивидуальные соревнования, а не на командные.

Международные спортивные федерации не обязаны выполнять рекомендации МОК и лишь некоторые из них устанавливают крайний срок для приема нейтральных спортсменов из России или Беларуси. Международный олимпийский комитет еще не объявил о решении по парижской Олимпиаде.

В прошлом году Украина бойкотировала олимпийский квалификационный турнир по дзюдо, когда руководящий совет этого вида спорта разрешил россиянам, в том числе многим военнослужащим страны, участвовать в них в качестве нейтральных спортсменов. Ранее украинские официальные лица не исключали бойкотирования парижской Олимпиады вместо того, чтобы конкурировать с россиянами.