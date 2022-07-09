Украина запрещает музыку некоторых россиян в СМИ — FBC News

Запрет не коснется российских композиторов, умерших до распада Советского Союза. [Photo: BBC News]

Верховная Рада проголосовала за запрет использования русской музыки в СМИ и общественных местах.

Запрет будет распространяться не на всю российскую музыку, а на музыку, созданную или исполненную гражданами России или бывшими гражданами России после 1991 года.

Художники, осуждающие войну России в Украине, могут подать заявку на освобождение от запрета.

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Ввоз книг из России и Белоруссии также будет запрещен законодательством.

Многие из тех, кто живет в восточных и южных регионах Украины, исторически чувствовали сильную связь с Россией, часто говоря на русском как на родном языке.

Но российское вторжение в Украину привело к тому, что многие украинцы захотели отделить себя от русской культуры.

Законопроект, одобренный законодателями в воскресенье, запрещает транслировать или показывать некоторую российскую музыку по телевидению, радио, в школах, общественном транспорте, гостиницах, ресторанах, кинотеатрах и других общественных местах.

Его поддержали 303 из 450 депутатов Верховной Рады.

В документе говорится, что запрет «снизит риски потенциальной враждебной пропаганды через музыку в Украине и увеличит объем национальных музыкальных произведений в культурном пространстве», сообщает BBC Monitoring.

Запрет будет распространяться на музыкантов, которые имеют или имели российское гражданство в любое время после 1991 года, когда Украина провозгласила независимость, за исключением тех, кто был или был гражданином Украины на момент своей смерти.

Это означает, что произведения давно умерших русских композиторов, таких как Чайковский и Шостакович, все еще могут исполняться.

Российские исполнители, осуждающие войну в Украине, могут подать заявление на освобождение своей музыки, подав заявление в Службу безопасности Украины. В нем они должны заявить, что поддерживают суверенитет и целостность Украины, призвать Россию немедленно прекратить агрессию против Украины и воздерживаться от любых шагов, противоречащих этим письменным заявлениям, сообщает Украинская служба Би-би-си.

Документ также включает в себя законы об увеличении доли украинских песен, звучащих на радио, до 40%, а также об увеличении использования украинского языка в ежедневных программах до 75%, говорится в сообщении Украинского общественного радио (Суспільне).