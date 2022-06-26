Украина зафиксировала массированную атаку со стороны Белоруссии

Беларусь оказывает материально-техническую поддержку Москве после вторжения 24 февраля. (файл)

Киев, Украина:

Украина заявила, что в субботу подверглась «интенсивному обстрелу» из соседней Беларуси, союзницы России, официально не участвующей в конфликте, на следующий день после того, как она объявила о своем уходе из стратегического города Северодонецка.

Североукраинское военное командование сообщило в своем заявлении, что по селу Десна на севере Черниговской области было выпущено 20 ракет, добавив, что инфраструктура подверглась бомбардировке, однако сообщений о пострадавших не поступало.

Беларусь оказывала материально-техническую поддержку Москве после вторжения 24 февраля, особенно в первые несколько недель, и, как и Россия, попала под санкции Запада, но формально она не была вовлечена в конфликт.

«Сегодняшний удар напрямую связан с попытками Кремля подтолкнуть Беларусь к участию в войне на Украине», — заявила украинская разведка.

Удары были нанесены в преддверии запланированной на субботу в Санкт-Петербурге встречи между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой и близким союзником Александром Лукашенко.

В пятницу МИД России осудил решение Брюсселя официально предоставить Украине статус украинского кандидата в члены Европейского Союза как попытку «сдерживания России» с геополитической точки зрения.

В заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой говорится, что решение «подтверждает, что геополитическая монополия пространства СНГ (Содружества Независимых Государств) активно продолжается в целях сдерживания России».

Тем временем западные союзники Украины встречаются в воскресенье на саммите лидеров G7 в Германии, где запланировано выступление президента Владимира Зеленского.

Президент США Джо Байден примет участие в военном саммите G7 и НАТО в Мадриде на следующей неделе.

медленная война

В прямых переговорах западные союзники оценят эффективность санкций, наложенных на Москву, рассмотрят возможную новую помощь Украине и начнут обращать внимание на долгосрочные планы восстановления.

Европейский союз сделал в четверг решительное заявление о поддержке, когда он предоставил Украине статус кандидата, хотя путь к членству долог.

Москва отвергла решение ЕС, назвав его шагом по «сдерживанию России» в геополитическом плане.

Четыре месяца спустя конфликт по-прежнему сосредоточен в Донбассе на востоке Украины, где киевские силы наконец покинули главный опорный пункт — промышленный город Северодонецк.

Сергей Гайдай, губернатор Луганской области, в которую входит город, заявил в пятницу, что армия получила приказ отступить.

«Оставаться в местах, которые месяцами безжалостно бомбили, не имеет смысла», — сказал он в Telegram, добавив, что пострадало 90 процентов города.

Северодонецк был ареной неделями уличных боев, когда превосходящие украинцы упорно оборонялись.

Захват города и его близнеца через реку, Лисичанска, фактически дал бы русским контроль над Луганском и позволил бы им продвинуться дальше в более широкий Донбасс.

Но уход Украины из Северодонецка не изменит ход войны, считает Иван Кличес, исследователь международных отношений Тартуского университета в Эстонии.

«Общая картина медленной войны на укрепленных позициях не изменилась. Мы не можем ожидать массированного российского проникновения», — сказал он AFP.

Между тем, Россия заявила в субботу, что ее силы уничтожили до 80 польских боевиков в результате «точечных ударов» по ​​заводу в Константиновке в Донецкой области. Это утверждение не может быть проверено независимо.

Лисичанск под обстрелом

Гайдай сказал, что русские сейчас продвигаются к Лищанску, который подвергается все более сильным бомбардировкам.

Ситуация для тех, кто остался в городе, мрачная.

Лилия Нестренко, которая ехала на велосипеде к дому подруги, чтобы покормить своих питомцев, сказала, что в ее доме не было ни газа, ни воды, ни электричества, из-за чего ей и ее матери приходилось готовить еду на костре.

Но 39-летний с оптимизмом смотрел на оборону города: «Я верю в нашу украинскую армию, они (они) должны справиться».

Андрей Маручко, представитель поддерживаемой Москвой Луганской армии, заявил в пятницу, что все села в близлежащих районах Золотое и Герцег теперь находятся под контролем российских или пророссийских сил.

На видео в Telegram-канале Марочко видно, как мужчина в военной форме заменяет украинский флаг с гербом Золотого на красный флаг с серпом и молотом.

Минобороны России заявило в пятницу, что до 2000 человек были «полностью блокированы» в районе Золотого и Херска, и что около половины Золотого находится под контролем России.

человеческие останки

В последние дни Россия также активизировала наступление в северном городе Харькове.

В субботу группа AFP увидела, что 10-этажное офисное здание в центре города ночью было обстреляно ракетами, в результате чего возник пожар, никто не пострадал.

Его уже разбомбили, что побудило одного из находившихся на месте солдат отметить: «Русские заканчивают начатое».

В пятницу те же журналисты обнаружили бездомную собаку, поедающую человеческие останки, в юго-восточном городе Чугоев, где в начале этой недели в результате нападения погибли шесть человек.

Российские информационные агентства сообщили, что назначенный Москвой чиновник был убит на юге Херсонской области в результате взрыва взрывного устройства, заложенного в его автомобиле.

Заместитель мэра города Херсона в Москве Кирилл Стримосов заявил, что глава областного управления по делам семьи, молодежи и спорта погиб «в результате теракта».

Это первая подтвержденная смерть пророссийского чиновника во время серии нападений на прокремлевских чиновников в подконтрольных России регионах Украины.

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