Украина захватывает крупный центр снабжения, оккупированный Россией на востоке

В субботу украинские силы заявили, что они вошли в Кобянский район на востоке Украины и молниеносной контратакой вытеснили российские войска из крупного логистического узла, в результате которого были отвоеваны участки территории.

Тем временем министр иностранных дел Германии Анналлина Барбок прибыла в украинскую столицу с неожиданным визитом, который, по ее словам, свидетельствует о поддержке Берлином Украины в ее борьбе против России.

Украинский спецназ опубликовал в социальных сетях фотографии, на которых запечатлены офицеры в камуфляже и с автоматами «в Кобянске». «Он всегда был и всегда будет украинским», — говорится в их заявлении.

Город с населением 27 000 человек, расположенный на жизненно важном пути снабжения российских войск на востоке, пал в первую неделю после того, как 24 февраля Кремль отдал приказ о вторжении в Украину.

Наблюдатели за конфликтом ожидают украинец Объявить о дальнейших успехах в Харьковской области, граничащей с Россией, которая либо находилась под контролем России, либо обстреливалась ее артиллерией в течение нескольких месяцев.

«Удивительный» прогресс

Официального подтверждения того, что киевляне также разгромили русские войска у Изюма — важной отправной точки, не было. РоссияВоенные усилия. Его довоенное население составляло около 45 000 человек.

Но изображения, наводнившие социальные сети, показали, что украинские силы находятся внутри города, а российские наблюдатели за конфликтом заявили, что были первоначальные сообщения о том, что московская армия уже выведена.

«Украинские силы продвигаются на востоке Украины, освобождая новые города и села. Их мужество, наряду с военной поддержкой Запада, дает потрясающие результаты», — заявил официальный представитель МИД Олег Николенко в социальных сетях.

«Важно продолжать отправку оружия в Украину. Поражение России на поле боя означает мир в Украине», — добавил он.

Его оценка темпов украинских завоеваний прозвучала после того, как президент Владимир Зеленский Поздно вечером в пятницу он объявил, что его войска отбили около 30 городов и деревень на северо-востоке Харьковской области в рамках зачистки. Наступление украинцев, похоже, застало российские войска врасплох.

История продолжается

Глава российской городской администрации Изюма заявил государственному информационному агентству РИА Новости, что ситуация в регионе «крайне сложная».

«В течение последних двух недель город подвергался обстрелам со стороны украинских сил… в результате чего были нанесены серьезные разрушения и многие люди погибли и получили ранения», — заявил РИА Новости Владислав Соколов.

В пятницу Москва неожиданно объявила, что направит в Харьков подкрепление, а в государственных СМИ появились кадры, на которых танки, артиллерия и машины поддержки движутся колоннами по грунтовым дорогам.

‘Это было страшно’

Захват таких городских узлов, как Купянск и Изюм, станет серьезным ударом по способности России эффективно пополнять запасы позиций на восточной линии фронта и может привести к полному отступлению России из Харькова.

Журналисты AFP сообщают, что в одном из сел, захваченных наступающими украинцами, были снесены опоры электропередач, на землю проложены кабели и разрушены дома.

«Это было пугающе», — сказал 61-летний Анатолий Васильев, вспоминая бой ранее на этой неделе, когда украинские войска отбили деревню у русских.

Повсюду были взрывы и взрывы».

В субботу представитель украинской армии сообщил, что украинские силы продвигаются по участкам южной линии фронта, местами на десятки километров, вглубь территории, захваченной российскими войсками в начале вторжения.

Тем временем российские информационные агентства сообщили о шести мощных взрывах в Новой Каховке, городе, контролируемом российскими войсками на юге Херсонской области.

«Мы будем рядом с Украиной»

Барбук была в Киеве в субботу во время своей второй поездки в Украину, которая состоялась через неделю после того, как премьер-министр Украины Денис Шмяль посетил Берлин, где он повторил призыв Киева к оружию.

«Сегодня я поехала в Киев, чтобы показать, что они могут продолжать рассчитывать на нас. И что мы будем продолжать поддерживать Украину столько времени, сколько необходимо, посредством поставок оружия, гуманитарной и финансовой поддержки», — сказала она. За последние недели Германия отправила в Киев гаубицы, ракетные установки и зенитные ракеты, часть арсенала, предоставленного Западом, который, по словам наблюдателей, нанес ущерб российским поставкам и возможностям управления.

Визит Барбока последовал за поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена, который пообещал предоставить Украине военный пакет, оцениваемый в 3 миллиарда долларов.

На встрече в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Блинкен сказал, что стремление России отправить подкрепление показывает, что Москва платит «огромные расходы» в попытках захватить, а затем захватить украинскую территорию.

Однако российские войска по-прежнему наносили тяжелый урон бомбардировками города Харькова и промышленной зоны Донбасса на востоке. Олег Сенегубов, глава Харьковской области, сообщил, что в результате российской бомбардировки пострадали 14 мирных жителей.

Павел Кириленко, глава Донецкой области, которая является частью Донбасса, заявил, что в результате российской бомбардировки погибли два человека.

(АФП)