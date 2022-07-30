Украина заявила о гибели десятков россиян в боях за Херсон

Херсон – центр украинского контрудара

Украина заявила, что железная дорога на Херсон через Днепр перерезана

Украина и Россия обмениваются обвинениями в убийстве военнопленных

Одесса, Украина/Киев, 30 июля (Рейтер) — Украинские военные заявили в субботу, что они убили десятки российских солдат и уничтожили два склада боеприпасов в ходе боев в Херсонской области, которая была центром контрнаступления Киева. на юге и ключевая миссия. Ссылка на Московские линии снабжения.

Южное военное командование заявило, что железнодорожное сообщение с Херсоном через реку Днепр было прекращено, что потенциально еще больше изолирует российские силы к западу от реки от снабжения в оккупированном Крыму и на востоке.

Украина применила ракетные комплексы большой дальности с запада, чтобы за последние недели серьезно повредить три моста через реку Днепр, отрезав город Херсон и, по оценке представителей британского министерства обороны, оставив 49-ю российскую армию в верховьях реки. банк. уязвимый.

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«В результате пожара, который взял под контроль основные транспортные магистрали на оккупированных территориях, проезд по железнодорожному мосту через реку Днепр был невозможен», — говорится в сообщении Южного командования Украины.

В нем говорится, что более 100 российских солдат и семь танков были уничтожены в ходе пятничных боев в Херсонской области, первом крупном городе, оккупированном русскими после их вторжения 24 февраля.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал жителей держаться подальше от складов с российскими боеприпасами.

«Украинская армия рвется на русских, и это только начало», — написал он в Telegram.

Дмитрий Потрый, проукраинский губернатор Херсонской области, сказал, что Переславский район сильно пострадал. Берислав расположен за рекой северо-западнее Каховской ГЭС.

«В некоторых селах не осталось ни одного дома, вся инфраструктура разрушена, люди живут в подвалах», — написал он в приложении Telegram.

Агентство Reuters не смогло провести независимую проверку этих сообщений, а представители назначенной Россией администрации, управляющей Херсонской областью, ранее на этой неделе отвергли западные и украинские оценки ситуации.

Взрыв в тюрьме

Обе стороны также обменялись обвинениями в пятницу в связи с ракетным обстрелом или взрывом, в результате которого, по всей видимости, погибли десятки украинских военнопленных на востоке Донецкой области.

Министерство обороны России заявило, что 40 заключенных были убиты и 75 ранены в тюрьме в прифронтовом городе Оленовка, удерживаемой поддерживаемыми Москвой сепаратистами. Журналисты Reuters подтвердили некоторые случаи смерти в тюрьме.

Представитель сепаратистов назвал число погибших 53 и обвинил Киев в обстреле тюрьмы ракетами «Химмарс» американского производства.

Вооруженные силы Украины отрицают свою причастность, заявив, что российская артиллерия обстреляла тюрьму, чтобы скрыть жестокое обращение с заключенными. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила военное преступление, и призвал к международному осуждению.

Агентство Reuters не сразу смогло проверить различные версии событий.

Агентство Reuters показало остатки сгоревшего здания, пещеру, заполненную металлическими кроватями, некоторые из которых лежат на обугленных телах, а другие лежат на военных носилках или на земле снаружи.

Осколки снаряда были размещены на синей металлической скамье. Не сразу удалось обнаружить какие-либо опознавательные знаки и непонятно, где были собраны детали.

Международный комитет Красного Креста заявил, что ищет доступ к месту происшествия, и предложил помощь в эвакуации раненых.

Украина обвинила Россию в совершении зверств и жестокости по отношению к гражданскому населению с момента ее вторжения и заявила, что выявила более 10 000 возможных военных преступлений. Россия отрицает, что наносила удары по мирным жителям.

продовольственная дипломатия

В пятницу высокопоставленные американские и российские дипломаты обсудили достигнутое при посредничестве ООН соглашение о возобновлении поставок зерна из Украины и ослаблении глобального продовольственного кризиса в ходе своего первого телефонного разговора после вторжения России в соседнюю страну 24 февраля.

В МИД России заявили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Вашингтон не выполняет своих обещаний относительно исключения продуктов питания из-под санкций. Читать далее

В сообщении Министерства иностранных дел России о телефонном звонке цитируется Лавров, который сказал Блинкину, что Россия достигнет всех целей своей «специальной военной операции», и сказал, что поставки западного оружия на Украину только продлят конфликт.

Блинкин предостерег Лаврова от любых территориальных претензий со стороны России во время ее войны на Украине.

«Мир не признает аннексии. Мы возложим на Россию значительные дополнительные расходы, если она продолжит свои планы», — сказал он.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Автор Стивен Коутс. Монтаж Линкольн Фест.

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