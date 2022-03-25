Украина заявила о гибели 300 человек в результате нападения России на театр

Киев, Украина (AP) – Около 300 человек погибли, когда на прошлой неделе российский авиаудар взорвал театр в Мариуполе, где укрывались сотни мирных жителей – о массовых жертвах среди гражданского населения, заявили в пятницу украинские власти. Если это подтвердится, давление на западные страны с целью увеличения военной помощи, вероятно, усилится.

В тщетной попытке защитить тех, кто находится внутри, от ракет и авиаударов, которые Россия обрушивает на города, снаружи большого театра с колоннадой была вывешена огромная надпись «Дети» на русском языке, чтобы ее было видно с воздуха.

В течение нескольких дней в руинах осажденного Мариуполя правительство не могло подсчитать количество жертв теракта 16 марта. . В сообщении в пятничном Telegram-канале цитировались очевидцы, но не сразу было ясно, закончили ли спасатели раскапывать руины театра и как свидетели пришли к шокирующему количеству погибших.

Однако складывающаяся картина ужасных жертв может переключить внимание на отказ стран НАТО до сих пор поставлять военные самолеты или проводить патрулирование для защиты воздушного пространства Украины, несмотря на неоднократные просьбы президента страны, находящейся в боевом положении.

Масштабы разрухи в Мариуполе, где тела остались непогребенными Среди бомбовых ям и зданий, выдолбленных безжалостными атаками, это затрудняло получение информации. Но вскоре после нападения уполномоченный украинского парламента по правам человека заявил, что более 1300 человек укрылись в театре, многие из них из-за разрушения их домов во время российской осады. В здании был взрывозащищенный подвал, и после нападения из-под обломков выбрались выжившие.

Новое число погибших появилось на следующий день после того, как президент США Джо Байден и лидеры союзников пообещали Украине дополнительную военную помощь. . Но они не стали предоставлять тяжелое вооружение, которое, по словам президента Украины Владимира Зеленского, было крайне необходимо. Страны НАТО опасаются, что предоставление самолетов, танков и бесполетной зоны в воздушном пространстве Украины может увеличить риск их вовлечения в прямой конфликт с Россией.

Соединенные Штаты и Европейский Союз в пятницу объявили о шаге по дальнейшему экономическому давлению на Россию: партнерство для снижения зависимости Европы от российской энергетики И медленно иссякли миллиарды долларов, которые Кремль получает от продажи ископаемого топлива.

Даже без прямого конфликта между силами России и НАТО самый серьезный кризис безопасности в Европе со времен Второй мировой войны подтолкнул отношения к критической точке. Кремль возмущен закручиванием гаек в российской экономике, валюте и бизнесменах, которых обвиняют в поддержке президента Владимира Путина. Его министр иностранных дел Сергей Лавров назвал западное давление в пятницу «настоящей гибридной войной, тотальной войной».

И продолжил: «И цели не скрываются, они оглашены во всеуслышание — разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику, Россию вообще».

В украинских городах и поселках, которые день за днем ​​смотрят на развалины, оставленные российскими войсками в ходе предыдущих кампаний в Сирии и Чечне, страдания мирных жителей ужасны как никогда.

Те, кто может попытаться сбежать и эвакуировать свои города. В беспощадно бомбимый Харьков женщины в основном приезжали за продуктами и другими срочными припасами. В столице Киеве прах накапливается в главном крематории, потому что многие родственники уехали, оставив урны невостребованными.

Тем временем уязвимые слои населения — пожилые люди, дети и другие люди, которые не могут присоединиться к миллионам людей, направляющихся на запад, — сталкиваются с нехваткой продовольствия. В стране, ранее известной как житница мира.

Молодая девушка в Харькове заерзала в предвкушении и на этой неделе внимательно наблюдала, как нож волонтера разрезал гигантский кусок сыра, нарезав толстые ломтики — по одному на каждого голодного человека, стоически стоящего в очереди.

Хана Спицына отвечала за раздачу продовольственной помощи от Украинского Красного Креста и доставку ее соседям. Каждому из них достался отрезанный под бдительным взглядом ребенка кусочек сыра, его по кусочку сбрасывали в полиэтиленовые пакеты, которые люди в очереди разевали, как голодные рты.

«Нам помогали, помогали старушкам, которые здесь остались», — сказала Специна. «Всем этим людям нужны подгузники, пеленки и еда».

Не в силах сокрушить Киев молниеносно, что является очевидной целью 24 февраля, когда Кремль начал войну, вместо этого российские силы обрушивают на города артиллерийский и ракетный дождь издалека. Население Киева, как и других городов, резко сократилось из-за масштабного кризиса с беженцами, который привел к перемещению более 10 миллионов человек, в том числе по меньшей мере 3,5 миллиона человек, которые полностью покинули страну.

В пятницу российские военные заявили, что уничтожили огромную украинскую топливную базу, которая использовалась для снабжения обороны Киевской области, когда корабли выпустили шквал крылатых ракет, сообщает информационное агентство «Интерфакс». На видео в соцсетях запечатлен мощный взрыв огненного шара недалеко от столицы.

В пятницу на окраинах Харькова накрылся туман, бомбежка продолжалась с раннего утра. Несколько солдат, раненых пулями и осколками, прибыли в городской госпиталь через день после того, как врачи оказали помощь десяткам мирных жителей. Даже когда врачи занялись самым серьезным случаем, в хирургическом отделении раздались удары.

На экстренном саммите НАТО в Брюсселе в четверг Зеленский обратился к западным союзникам через видеозапись самолетов, танков, ракет, систем ПВО и другого оружия, заявив, что его страна «защищает наши общие ценности».

Вторжение усугубило энергетическую и этическую дилемму для европейских стран, которые отапливают дома и энергетические предприятия, используя российское ископаемое топливо. Опасаясь, что Кремль может направить свои миллиарды на свои военные нужды, они быстро ищут альтернативы.

Германия заявила в пятницу, что заключила контракты с новыми поставщиками, которые значительно снизят ее зависимость от российского угля, газа и нефти в ближайшие недели. Байден сказал, что новое партнерство по поставкам газа между Соединенными Штатами и Европейским союзом поможет сократить использование Путиным продажи энергоносителей для «принуждения и манипулирования своими соседями» и «возглавления военной машины». Согласно плану, в этом году США и другие страны увеличат экспорт сжиженного природного газа в Европу на 15 миллиардов кубометров.

Когда миллионы украинцев бежали на Запад, Украина обвинила Москву в насильственной эвакуации сотен тысяч мирных жителей. Из разоренных городов в Россию, чтобы заставить Киев сдаться. Людмила Денисова, омбудсмен Украины, заявила, что 402 000 человек, в том числе 84 000 детей, против их воли были вывезены в Россию, где некоторые из них могли быть использованы в качестве «заложников», чтобы заставить Киев сдаться.

Кремль предоставил почти идентичные данные о перемещенных лицах, но сказал, что они прибыли из преимущественно русских областей Донецкой и Луганской областей на востоке Украины и хотели переехать в Россию. Промосковские сепаратисты почти восемь лет борются за контроль над этими районами, и многие люди поддерживают тесные связи с Россией.

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— В Чернигове, где на этой неделе в результате авиаудара был разрушен важный мост, городской чиновник Александр Ломако заявил, что разворачивается «гуманитарная катастрофа», поскольку российские войска обстреливают склады с продовольствием. По его словам, в осажденном городе остается около 130 000 человек, примерно половина его довоенного населения.

Россия заявила, что с пятницы обеспечит безопасный проход для 67 судов из 15 иностранных государств, застрявших в украинских портах из-за угрозы обстрелов и мин.

Международное агентство по атомной энергии заявило, что украинские власти проинформировали его о том, что российские бомбардировки предотвратили смену рабочих на Чернобыльской АЭС и обратно. Она сказала, что российские войска бомбили украинские контрольно-пропускные пункты в городе Славутич, где проживают многие работники Чернобыльской атомной станции, «поставив их под угрозу и предотвратив дальнейшую ротацию персонала на объект и обратно».

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Роза сообщила из Харькова, Украина. Журналисты Associated Press со всего мира внесли свой вклад в этот отчет.

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