Украина заявила о гибели 4 мирных жителей и ранении 7 мирных жителей в результате обстрела российскими снарядами.

По меньшей мере четыре мирных жителя погибли и еще семеро получили ранения в результате российских обстрелов за последние сутки в нескольких областях Украины, сообщил в понедельник офис президента Украины.

Больше всего жертв было на востоке Донецкой области, где погибли три человека и четверо получили ранения. Большая часть Донецка контролируется сепаратистами, союзниками России.

В Офисе президента сообщили, что три человека получили ранения в Харьковской области на севере в результате попадания ракеты в жилой дом.

Российские снаряды попали более чем в дюжину многоквартирных домов, а также в школу, кафе и магазины, а война тянулась уже седьмой месяц.

Вашингтонский Институт изучения войны заявил, что украинская контратака «делает поддающиеся проверке успехи на юге и востоке» страны.

«Темп контратаки, вероятно, будет резко меняться день ото дня, поскольку украинские силы лишают русских необходимых припасов, нарушают их командование и управление и деморализуют, даже если наземные контратаки продолжаются», — заявил институт поздно вечером в воскресенье.

Он ожидал, что российские войска нанесут «ожесточенные артиллерийские и воздушные удары» по наступающим украинским силам и любому освобожденному ими району.

(Эта история не редактировалась сотрудниками Devdiscourse и автоматически генерируется из общей ленты.)