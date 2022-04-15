Украина заявила, что вокруг Мариупольского металлургического комбината в порту бушуют бои

Украина заявила о продолжении уличных боев в Мариуполе

Москва заявила о захвате сталелитейного завода в Мариуполе

Крупнейшее кораблекрушение в войне за 40 лет

Взрыв промплощадки в Киеве был явным возмездием

Киев (Рейтер) — Украина заявила в пятницу, что пытается прорвать российскую осаду Мариуполя, поскольку бои бушуют вокруг городских сталелитейных заводов имени Ильича и порта, а в столице Киеве произошли одни из самых мощных взрывов в Киеве. Две недели.

Россия заявила, что за ночь разбомбила, по ее словам, завод в Киеве, который производит и ремонтирует противокорабельные ракеты, очевидно, в ответ на потопление в четверг линкора Московского флота «Москва» в Черном море.

Украина заявила, что одна из ее ракет заставила «Москву» затонуть, что стало мощным символом ее сопротивления лучше вооруженному врагу. Москва заявила, что корабль затонул во время буксировки на штормовой волне после пожара, вызванного взрывом боеприпасов.

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В пятницу высокопоставленный американский чиновник заявил, что Соединенные Штаты считают, что Москва была поражена двумя украинскими ракетами, и что есть потери среди россиян, хотя цифры не ясны.

Ранее Россия сообщила, что более 500 моряков с «Москвы» были эвакуированы после взрыва. Ни это утверждение, ни оценка США не могут быть проверены независимо.

Мариуполь, расположенный на Азовском море, пережил самые ожесточенные бои за всю войну. Город, в котором до русского вторжения проживало 400 000 человек, превратился в руины за семь недель осады и бомбардировок. Тысячи мирных жителей погибли, и десятки тысяч все еще остаются в ловушке в городе. Прочитайте больше

«Ситуация в Мариуполе сложная и сложная. Бои идут. Российская армия постоянно вызывает дополнительные подразделения для штурма города», — заявил официальный представитель Минобороны Александр Мотозянек.

«Но пока русские не смогли взять его полностью», — сказал он на телевизионном брифинге.

Мотозянек сказал, что Россия использовала бомбардировщики дальнего действия для нападения на Мариуполь впервые после вторжения 24 февраля, и что российские силы сосредоточили свои усилия в другом месте на захвате городов Рубежный и Попасная на востоке Украины.

Москва заявила, что ее главная цель в войне — взять под контроль Донбасс, восточный регион из двух провинций, уже удерживаемых пророссийскими сепаратистами, после того как в начале этого месяца вытеснили вторгшиеся силы из пригородов Киева.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Веричук сообщила, что в пятницу из зон конфликта были эвакуированы 2864 человека, из которых 363 человека прибыли из Мариуполя на собственном транспорте.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно обратился к президенту США Джо Байдену с прямым призывом, чтобы Соединенные Штаты назвали Россию «государственным спонсором терроризма», сообщила в пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с их разговором.

На данный момент в список входят четыре страны: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия. Прочитайте больше

Представитель Белого дома отказался конкретно отвечать на отчет, добавив: «Мы продолжим рассматривать все варианты усиления давления на Путина».

Ориентация на Мариуполь

Мариуполь является главной целью России в Донбассе, и Москва заявила, что надеется захватить его в ближайшее время, что делает его пока единственным захваченным крупным городом.

Министерство обороны России заявило, что захватило сталелитейные заводы имени Ильича. Сообщение не может быть подтверждено. В основном считается, что украинские защитники держатся на другом крупном металлургическом заводе «Азовсталь». Прочитайте больше

Оба завода принадлежат Метинвесту — империи богатейших украинских бизнесменов и промышленному хребту востока Украины, — которая в пятницу заявила агентству Рейтер, что не позволит своим компаниям работать под российской оккупацией. Прочитайте больше

«Мы верим в победу Украины и планируем возобновить производство после окончания боевых действий», — говорится в заявлении MetVest Reuters, добавив, что его объекты были повреждены, но невозможно сказать, как долго продолжались боевые действия.

Мотозянек охарактеризовал потерю Россией Москвы как значительную. Но он сказал, что не уполномочен давать информацию о заводе под Киевом, который, по словам Москвы, подвергся ракетному обстрелу.

«Москва» была самым большим русским кораблем Черноморского флота, оснащенным управляемыми ракетами, позволяющими сбивать самолеты и атаковать берег. У него был радар для прикрытия флота ПВО. Прочитайте больше

Москва использовала свою военно-морскую мощь, чтобы заблокировать украинские порты и угрожать возможной высадкой морского десанта вдоль побережья. Без его первопроходца его способность угрожать Украине с моря может быть ограничена.

Это был самый большой военный корабль, затонувший во время конфликта с тех пор, как Великобритания торпедировала аргентинский генерал Бельграно во время Фолклендской войны в 1982 году.

Киев увидит больше терактов

Минобороны заявило, что его силы будут усиливать удары по Киеву.

«Количество и размер ракетных ударов по объектам в Киеве будут увеличиваться в ответ на любые теракты или диверсионные акты на территории России со стороны киевского националистического режима», — заявили в Минобороны России. Прочитайте больше

38-летний Кирилл Кирилло, рабочий автомастерской в ​​украинской столице, сказал, что видел три взрыва в промышленном здании, в результате чего возник пожар, который потушили пожарные.

«Здание загорелось, и мне пришлось спрятаться за своей машиной», — сказал он, указывая на разбитое стекло ремонтной мастерской и летящие из горящего здания куски металла.

Москва сообщила, что российские села в Белгородской области вблизи границы подверглись украинским обстрелам. Атаки не могли быть подтверждены в районе, который был основным плацдармом для российского вторжения.

Россия изначально описывала свои цели на Украине как разоружение соседа и разгром тамошних националистов.

Киев и его западные союзники заявляют, что это ложное оправдание необоснованной агрессивной войны, в результате которой четверть 44-миллионного населения Украины была изгнана из своих домов и тысячи людей погибли.

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(Репортаж Павла Политика и Элизабет Пайпер) Дополнительные репортажи офисов Reuters Питера Графа, Ингрид Меландер и Патриции Джинджерли; Монтаж: Фрэнсис Керри, Гарет Джонс и Лиза Шумейкер

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