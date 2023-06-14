Украина заявила, что в результате российских ракетных ударов погибли трое в Одессе и трое в Донецке.

КИЕВ (Рейтер) — Украинские официальные лица заявили в среду, что в результате российских ракетных ударов за ночь погибли три человека в черноморском городе Одесса и три человека в Донецкой области на востоке Украины.

Украинские военные заявили, что трое погибших в Одессе находились на складе торговой сети, которая загорелась во время обстрела, уничтожившего торговый центр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины.

На видео и фотографиях, размещенных в Интернете местным чиновником, видно, как в многоэтажных зданиях отсутствуют части стен и выбиты окна, а пожарные борются с пламенем в том, что оказалось складом.

Павел Кириленко, губернатор Донецкой области, сообщил, что два человека погибли в городе Краматорск и еще один в промышленном городе Константиновка.

[1/7] Сотрудники экстренных служб тушат пожар в бизнес-центре и на складе розничной сети магазинов, вызванный ракетным ударом России, на фоне нападения России на Украину, в Одессе, Украина на этой фотографии, опубликованной 14 июня 2023 года. Государственная чрезвычайная ситуация Служба Украины/Раздаточный материал через Reuters

«Ракеты … попали в частные дома в городах и причинили большой ущерб: в Краматорске разрушено не менее 5 частных домов и около двадцати повреждено, в Константиновке разрушено два и повреждено 55», — сказал он.

ВВС Украины заявили, что уничтожили три российские ракеты и девять беспилотников во время ночных ударов, что стало последним наступлением России после ее полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

А на северо-востоке Сумской области Генеральная прокуратура Украины заявила, что четверо лесников и другие мирные жители были убиты во вторник, когда их автомобиль был обстрелян в лесу недалеко от границы с Россией.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить эти сообщения. Комментариев от России не последовало. И Россия, и Украина отрицают, что в ходе своих военных операций нацеливались на мирных жителей.

(Репортаж Лидии Келли в Мельбурне и Павла Политюка в Киеве; под редакцией Саймона Кэмерона-Мура и Тимоти Херитэдж.

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