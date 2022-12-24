Украина заявила, что в результате российского удара в Херсоне погибли 5 человек

Власти заявили, что в результате российского рейда в недавно освобожденном украинском городе Херсон в субботу погибли по меньшей мере пять человек и еще 35 получили ранения, что президент Владимир Зеленский назвал произвольным убийством ради развлечения.

На фотографиях в Telegram-аккаунте президента запечатлен застроенный центр города, усеянный горящими автомобилями, разбитыми окнами и трупами на тротуарах. «Социальные сети чаще помечают эти изображения как «деликатный контент». Но это не конфиденциальный контент — это реальная жизнь Украины и украинцев», — написал Зеленский.

«Это не военные объекты… Это терроризм, это убийства ради запугивания и развлечения». В ноябре Украина вернула себе Херсон, единственную региональную столицу, которую Россия оккупировала после вторжения 24 февраля. С тех пор, по словам Киева, российские войска интенсивно обстреливали город через обширную реку Днепр.

Помощник президента Кирилл Тимошенко сообщил в субботу данные о потерях, заявив, что 16 из 35 человек получили тяжелые ранения. Из Москвы ничего об инциденте не поступало, и агентство Reuters не смогло провести независимую проверку сообщений.

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