Украина заявила, что Киев был атакован российскими крылатыми ракетами

Над Каспийским морем летят ракеты с бомбардировщиков — ВВС Киева

Цель железнодорожной инфраструктуры, говорит советник президента

Россия: Целями были танки и бронетехника, предоставленные Западом

Киев (Рейтер) — В воскресенье Россия нанесла удар по Киеву крылатыми ракетами, выпущенными из Каспийского моря, по железнодорожному ремонтному предприятию в украинской столице, заявил глава украинской армии и железных дорог, что стало первым подобным нападением за несколько недель.

Темный дым поднялся в небо над восточной окраиной Киева. Мэр Виталий Кличко сказал, что по крайней мере один человек был доставлен в больницу, хотя о смертельных случаях сразу не сообщалось.

Военные заявили, что ПВО Украины сбила летящую ракету около 6 часов утра по местному времени (03:00 по Гринвичу).

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Государственная атомная энергетическая компания «Энерготом» сообщила в Telegram, что российская ракета, которая, возможно, направлялась в Киев, пролетела «слишком низко» над крупной атомной электростанцией на юге Николаевской области.

Минобороны России заявило, что его ракеты уничтожили танки Т-72 и бронетехнику, поставленные Украине восточноевропейскими странами, которые находились на железнодорожном ремонтном предприятии в Киеве.

Глава Укрзализныци Александр Камышин подтвердил, что четыре ракеты попали в железнодорожный ремонтный комплекс «Дарница» на востоке Киева, но опроверг наличие какой-либо военной техники на этом месте.

«Их цель (Россия) — это экономика и гражданское население», — сказал он.

Разросшаяся железнодорожная система была жизненно важным путем, поскольку российское вторжение 24 февраля подорвало украинскую экономику и отрезало экспортные пути через Черное море. Читать далее

Ракеты были первыми, поразившими столицу с конца апреля, когда в результате российского ракетного удара по ее зданию погиб продюсер Радио Свобода.

«По предварительным данным, (российские) запускали ракеты с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря», — говорится в сообщении ВВС Украины.

Советник президента Михайло Подолак призвал Запад ввести дополнительные санкции против России, чтобы наказать за удары и поставить Украине больше оружия.

«Кремль прибегает к новым злонамеренным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву преследуют только одну цель — убить как можно больше людей», — написал он в Твиттере.

Мэр исторического города Бровары, примерно в 20 километрах от центра Киева, призвал людей оставаться дома, так как поступали сообщения о запахе копоти и дыма.

Несмотря на постоянные российские нападения на Украину и широкомасштабные разрушения, жизнь в Киеве в последние недели была относительно свободной от нападений, после того как Москва сместила акцент своего завоевания на восток и юг.

Сирены регулярно нарушают жизнь в Киеве, но серьезных ударов по городу не было уже несколько недель.

Дарницкий район простирается на левом берегу Днепра от окраины Киева до берегов реки, а Днепровский район расположен на севере города вдоль реки.

Александр Гончаренко, мэр Краматорска в Донецкой области на востоке, сообщил о ночных ударах по городу, которые привели к значительным разрушениям, но без жертв.

В субботу украинские официальные лица заявили, что украинские силы отбили большие участки осажденного города Северодонецк в ходе контрнаступления против России. Читать далее

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Написание Лидии Келли и Тома Палмфорта; Монтаж Марк Генрих

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