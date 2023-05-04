Украина заявила, что над Киевом сбили российские беспилотники и нанесли удар по кампусу Одесского университета

(Рейтер) — Россия запустила 20 боевых беспилотников в Украину рано утром в четверг, разбомбила кампус университета в черноморском городе Одесса и атаковала столицу Киев в третий раз за четыре дня.

Россия активизировала свои атаки, поскольку Украина готовит контратаку, чтобы попытаться вернуть оккупированные Россией территории на юге и востоке. В результате российских обстрелов южного прифронтового района Херсона в среду погибли по меньшей мере 23 мирных жителя.

Полковник ВВС Юрий Игнат заявил, что российская армия использует самолеты-камикадзе, которые летят к своей цели, прежде чем взорвать их, чтобы ослабить ПВО Украины.

«Они знают, что (беспилотники) будут уничтожены, а мы сейчас уничтожаем 80%, поэтому наша ПВО настолько истощена, что вынуждает их обнажать свои позиции», — сказал он по телевидению.

О пострадавших в ходе ночных забастовок не сообщается.

В Киеве горадминистрация заявила, что в атаке также применялись ракеты, возможно, баллистические, но они были сбиты всеми беспилотниками над столицей.

Баллистические ракеты сложно сбить, и их сбитие может свидетельствовать о том, что Украина применила против нее передовые системы ПВО, предоставленные Западом.

Киевские власти заявили, что над тремя районами в центре столицы были сброшены «враждебные воздушные объекты», обломки упали около 10 домов.

«В результате падения обломков пострадали припаркованные автомобили… частично повреждено дорожное покрытие», — сообщил начальник городского военного ведомства Сергей Попко.

По официальным данным, в ходе предрассветной атаки средства ПВО сбили 18 из 24 беспилотников-камикадзе. Южное военное командование сообщило, что из 15 выпущенных по Одессе беспилотников 12 были сбиты, но три из них приземлились на территории университетских городков.

ДТЭК и Минэнерго заявили, что в результате обстрела в Донецкой области была повреждена электростанция, принадлежащая электроэнергетической компании ДТЭК Энерго, однако сообщений о пострадавших не поступало.

(Отчетность Александра Вазовича и Павла Политюка; текст Тома Палмфорта; редактирование Тимоти Херитэдж)