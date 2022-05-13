Украина заявила, что повредила российский корабль, и пытается эвакуировать раненых мариупольцев

Джонатан Лэндей

ХАРЬКОВ, Украина (Рейтер) — Украина заявила, что повредила логистический корабль ВМФ России возле острова Сник, небольшого, но стратегического форпоста в Черном море, в то время как родственники украинских солдат, укрывшихся на осажденных сталелитейных заводах в Мариуполе, призвали их на помощь.

Возобновление боевых действий вокруг острова Змеиный в последние дни может перерасти в битву за контроль над западным побережьем Черного моря, по мнению некоторых представителей министерства обороны, поскольку российские силы пытаются продвинуться на севере и востоке Украины.

«Благодаря действиям наших военных моряков загорелся корабль обеспечения «Всеволод Бобров» — один из новейших в составе российского флота», — сообщил пресс-секретарь Одесского областного военного управления Сергей Прачук.

Рейтер не смог самостоятельно проверить детали. Минобороны России не сразу ответило на запрос о комментарии.

Спутниковые снимки, предоставленные частной американской компанией Maxar, показали последствия возможного, по ее словам, ракетного удара по российскому десантному кораблю класса «Серна» недалеко от острова, недалеко от морской границы Украины с Румынией.

На фотографиях также видны недавние повреждения зданий на острове, печально известном отвратительным неповиновением украинских защитников в начале вторжения.

Россия столкнулась с дальнейшими неудачами на поле боя, когда Украина вытеснила свои силы из района вокруг Харькова, второго по величине города, что стало самым быстрым продвижением с тех пор, как больше месяца назад силы Кремля были вытеснены из Киева и с северо-востока.

Журналисты Reuters подтвердили, что Украина теперь контролирует территорию, простирающуюся до реки Северский Донец, примерно в 40 км к востоку от Харькова.

На кадрах, опубликованных Командованием Воздушно-десантных войск Украины, видно несколько горящих боевых машин, а часть моста выглядит разрушенной и частично затопленной рекой.

Областные власти сообщили о продолжающихся ракетных ударах по Полтаве и обстрелах Дергача под Харьковом, в результате которых погибли два человека.

История продолжается

В столице, Киеве, жены и родственники украинских боевиков, скрывавшихся на сталелитейном заводе «Азовсталь» в южном порту Мариуполя, маршировали и скандировали их спасение. Российские войска бомбили сталелитейные заводы, последний оплот украинских защитников в городе, почти полностью контролируемом Россией после более чем двухмесячной осады.

«Я хочу, чтобы все защитники, которые там находятся, разъехались по домам, чтобы они могли жить нормальной жизнью со своими детьми и родственниками», — сказала Мария Зимарева, чей брат работает на сталелитейных заводах. «Они это заслужили. Почему другие могут ходить по улицам со своими близкими, а они не могут? Почему им никто не помогает?»

В Киеве заявили, что работают над спасением солдат, многие из которых получили серьезные ранения.

«Мы начали новый раунд переговоров по дорожной карте операции (эвакуации). Начнем с тяжелораненых», — сообщила телеканалу 1+1 вице-премьер Ирина Верещук.

Расширение НАТО

Поскольку боевые действия продолжаются по всей стране, более широкие дипломатические шаги усилили давление на президента России Владимира Путина.

Объявленный в четверг план Финляндии подать заявку на членство в НАТО и ожидания, что Швеция последует этому примеру, расширят военный альянс Запада, который Путин стремился заблокировать.

Отказ от нейтралитета, которого они придерживались на протяжении всей холодной войны, станет одним из крупнейших сдвигов в европейской безопасности за последние десятилетия.

Москва назвала заявление Финляндии враждебным и пригрозила ответными мерами, в том числе неуточненными «военно-техническими» мерами.

«Хельсинки должен осознавать ответственность и последствия такого шага», — заявили в МИД.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что финны «тепло встретят» и пообещал «гладкий и быстрый» процесс вступления.

Белый дом поддержал такой шаг.

«Мы поддержим запрос НАТО от Финляндии и/или Швеции, если они подадут заявку», — заявила пресс-секретарь Йен Псаки.

Граница Финляндии протяженностью 1300 км (800 миль) более чем вдвое превышает длину границы между возглавляемой США коалицией и Россией, в результате чего пограничники НАТО будут находиться в нескольких часах езды от северных пригородов Санкт-Петербурга.

Путин назвал потенциальное расширение НАТО одной из основных причин начала в феврале того, что он назвал «специальной военной операцией» на Украине.

В четверг также обострились споры по поводу поставок российских энергоносителей в Европу, которая остается крупнейшим источником финансирования Москвы и крупнейшим в Европе экспортером тепла и электроэнергии.

Москва заявила, что прекратит подачу газа в Германию по магистральному газопроводу через Польшу, а Киев заявил, что не будет вновь открывать трубопровод, который он закрыл на этой неделе, если не восстановит контроль над районами у пророссийских боевиков. Цены на газ в Европе выросли.

(Отчетность офиса Reuters; текст Линкольна Фиста и Стивена Коутса; редактирование Саймона Кэмерона Мура)