Украина заявила, что российские военные самолеты нанесли ракетный удар по Киеву

ВВС Украины и мэр города заявили, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 ранним утром в воскресенье обстреляли Киев ракетами с Каспийского моря, а в двух восточных районах украинской столицы произошли взрывы. Атака была направлена ​​на железнодорожную инфраструктуру Киева, заявил помощник главы администрации президента Владимира Зеленского Сергей Лещенко. Мэр Виталий Кличко сказал, что по крайней мере один человек был доставлен в больницу, хотя о смертельных случаях сразу не сообщалось.

Темный дым поднялся в небо над Дарницким и Днепровским районами, где раздались взрывы. Ракеты были первыми, поразившими столицу с конца апреля, когда в ее здание попала российская ракета, в результате которой погиб продюсер Радио Свобода.

«По предварительным данным, (российские) запускали ракеты с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря», — говорится в сообщении ВВС Украины. Советник президента Украины Михаил Подоляк призвал Запад ввести дополнительные санкции против России, чтобы наказать за удары и поставить Украине больше оружия.

«Кремль прибегает к новым злонамеренным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву преследуют только одну цель — убить как можно больше», — написал он. Мэр исторического города Бровары, в 20 км от центра Киева, призвал людей оставаться дома, так как поступали сообщения о запахе копоти и дыма.

Несмотря на постоянные российские нападения на Украину и широкомасштабные разрушения, жизнь в Киеве в последние недели была относительно свободной от нападений, после того как Москва сместила акцент своего завоевания на восток и юг. Сирены регулярно нарушают жизнь в Киеве, но серьезных ударов по городу не было уже несколько недель.

Дарницкий район простирается на левом берегу Днепра от окраины Киева до берегов реки, а Днепровский район расположен на севере города вдоль реки. Александр Гончаренко, мэр Краматорска в Донецкой области на востоке, сообщил о ночных ударах по городу, которые привели к значительным разрушениям, но без жертв.

В субботу украинские официальные лица заявили, что украинские силы отбили сектор осажденного города Северодонецк в ходе контрнаступления против России.

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