Украина заявила, что российские военные самолеты нанесли ракетный удар по Киеву

ВВС Украины и мэр города заявили, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 ранним утром в воскресенье обстреляли Киев ракетами с Каспийского моря, а в двух восточных районах украинской столицы произошли взрывы. Атака была направлена на железнодорожную инфраструктуру Киева, заявил помощник главы администрации президента Владимира Зеленского Сергей Лещенко. Мэр Виталий Кличко сказал, что по крайней мере один человек был доставлен в больницу, хотя о смертельных случаях сразу не сообщалось.
Темный дым поднялся в небо над Дарницким и Днепровским районами, где раздались взрывы. Ракеты были первыми, поразившими столицу с конца апреля, когда в ее здание попала российская ракета, в результате которой погиб продюсер Радио Свобода.
«По предварительным данным, (российские) запускали ракеты с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря», — говорится в сообщении ВВС Украины. Советник президента Украины Михаил Подоляк призвал Запад ввести дополнительные санкции против России, чтобы наказать за удары и поставить Украине больше оружия.
«Кремль прибегает к новым злонамеренным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву преследуют только одну цель — убить как можно больше», — написал он. Мэр исторического города Бровары, в 20 км от центра Киева, призвал людей оставаться дома, так как поступали сообщения о запахе копоти и дыма.
Несмотря на постоянные российские нападения на Украину и широкомасштабные разрушения, жизнь в Киеве в последние недели была относительно свободной от нападений, после того как Москва сместила акцент своего завоевания на восток и юг. Сирены регулярно нарушают жизнь в Киеве, но серьезных ударов по городу не было уже несколько недель.
Дарницкий район простирается на левом берегу Днепра от окраины Киева до берегов реки, а Днепровский район расположен на севере города вдоль реки. Александр Гончаренко, мэр Краматорска в Донецкой области на востоке, сообщил о ночных ударах по городу, которые привели к значительным разрушениям, но без жертв.
В субботу украинские официальные лица заявили, что украинские силы отбили сектор осажденного города Северодонецк в ходе контрнаступления против России.
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