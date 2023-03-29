Украина заявила, что российские войска продвигаются в прифронтовом городе Бахмут.

ООН отложила план зоны безопасности Запорожской АЭС

Украина наносит удары за линией фронта в оккупированном Россией Мелитополе

Украинские военные представители заявили в среду вечером, что российские войска добились определенных успехов в прифронтовом городе Бахмут на востоке страны, добавив, что их истребители все еще держатся в бою, который длился несколько месяцев.

На юге Украины глава Международного агентства по атомной энергии ООН заявил, что отложил планы по созданию зоны безопасности вокруг оккупированной Россией Запорожской электростанции, чтобы предложить конкретные меры защиты, приемлемые как для Москвы, так и для Киева.

Шахтерский город Пахмут и близлежащие города в восточном промышленном районе Донецка были центром атак на протяжении большей части 13-месячного вторжения России в соседнюю Украину. Ни одна из сторон не имеет полного контроля, но с большими потерями для обеих сторон.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в своем очередном вечернем сводке сообщил, что «силы противника добились определенного успеха в действиях по штурму города Бахмут». «Наши защитники удерживают город и отражают множество вражеских атак».

Среднее количество ежедневных российских фронтовых обстрелов, о которых сообщает украинский Генштаб в течение четырех недель подряд с начала марта, снизилось до 69 за последние семь дней со 124 за неделю с 1 по 7 марта. В среду было зарегистрировано всего 57 нападений.

Журналисты агентства Рейтер вблизи линии фронта к западу от Бахмута и дальше на север также сообщили о заметном снижении интенсивности российских атак на прошлой неделе.

Российские официальные лица говорят, что их силы все еще удерживают позиции в ходе уличных боев в Бахмуте.

Переход «из одного места в другое»

Украинский военный аналитик Олег Жданов, служивший в армии, сказал, что, хотя наступление продолжало усиливаться, «вывод таков, что российские войска начали метаться с места на место».

«Сейчас кажется, что противник переключил свое внимание на сам город, где сейчас идут самые ожесточенные бои», — сказал Жданов в видео на YouTube. Жданов сказал, как и заявление Генштаба, что Пахмут все еще удерживается украинскими боевиками.

На этой неделе британское министерство обороны охарактеризовало продвижение российских войск как «маргинальное», а в среду американский генерал Марк Милли сообщил законодателям, что за последние 20–21 день российские войска не добились никакого прогресса в Бахмуте и вокруг него.

[1/5] Танк переезжает дорогу во время российского вторжения в Украину возле разбомбленного города Пахмут на востоке Донецкой области, Украина, 29 марта 2023 г. REUTERS/Voletta Santos-Moura

Рейтер не смог проверить отчеты с поля боя.

Российские силы взяли под свой контроль Запорожскую электростанцию ​​в первые недели войны год назад, и попытки уменьшить боевые действия и бомбардировки вокруг нее потерпели неудачу, несмотря на опасения ядерной катастрофы.

Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии, во время повторного визита на станцию ​​в среду заявил российским журналистам: «Понятно, что военная активность возрастает во всем этом районе. Поэтому станцию ​​нельзя защитить».

Запись брифинга была предоставлена ​​Reuters.

Во вторник Гросси сообщил агентству Рейтер, что продолжает свои усилия по поиску решения для обеспечения безопасности крупнейшей в Европе атомной электростанции.

«Я ни в коем случае не сдаюсь. Я думаю, что, наоборот, нам нужно удвоить наши усилия, мы должны продолжать идти», — сказал он.

Шелл в Запорожье

Станция была важной частью энергосистемы Украины, и до вторжения на ее долю приходилось около 20% выработки электроэнергии в стране. Электроэнергия не производится с сентября, когда остановился последний из шести реакторов.

В заявлении Генштаба Украины говорится, что российские войска бомбили города в центральной части Запорожской области, в том числе спорный центр Гуляйполе. В нем говорится о возобновлении обстрелов города Херсона на юге, а также других населенных пунктов на западном берегу Днепра, разделяющего страну.

В заявлении говорится, что ВВС Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. В ведомстве добавили, что за последние сутки ракетами и артиллерией были нанесены удары по двум районам сосредоточения российских войск, складу боеприпасов и двум складам горючего.

То, что Москва назвала «специальной военной операцией» по уменьшению угрозы своей безопасности, привело к гибели тысяч солдат с обеих сторон, десяткам тысяч мирных жителей Украины и перемещению миллионов людей. Вторжение также потрясло мировую экономику и нарушило международные отношения.

Великобритания, США и европейские союзники Украины снабжали киевское правительство оружием и деньгами, назвав вторжение захватом земель Россией в имперском стиле.

(Отчетность Павла Политюка, Олимы Хармаш, Тома Палмфорта, Рона Бобиски, Дэвида Люнггрена; сценарий Гранта МакКолла; редактирование Синтии Остерман.

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