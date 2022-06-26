Украина заявила, что российские ракеты попали в Киев, пять человек ранены

Киев (Рейтер) — Российские ракеты попали в многоквартирный дом и детский сад в центре Киева рано утром в воскресенье, ранив пять человек, по словам официальных лиц, в результате первого такого нападения на украинскую столицу за несколько недель.

В центре Киева произошло до четырех взрывов. В экстренных службах сообщили, что пожар, возникший в девятиэтажном жилом доме, частично пострадал в результате обстрела в центральном Шевченковском районе.

«Они (спасатели) вынесли семилетнюю девочку. Она жива. Сейчас пытаются спасти ее маму», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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«Под завалами есть люди», — сказал Кличко в приложении для обмена сообщениями Telegram. Он добавил, что многие люди уже госпитализированы.

Начальник полиции Украины Игорь Клименко сообщил национальному телевидению, что пять человек получили ранения.

Глава администрации президента Андрей Ермак заявил: «Россияне снова бомбили Киев. Ракеты уничтожили жилой дом и детский сад».

Немедленных комментариев со стороны России не последовало, поскольку она отрицает, что нацелена на гражданское население, и заявляет, что нацелена на военную инфраструктуру.

Сирены воздушной тревоги регулярно нарушают жизнь в Киеве, но крупных ударов по городу не было с 5 июня, когда в конце апреля был взорван пригородный вагоноремонтный завод, когда во время налета был убит продюсер Радио Свобода. Здание, в котором она жила. читать далее

В историческом Шевченковском районе находится множество университетов, ресторанов и художественных галерей.

Россия вторглась в Украину 24 февраля, но перед лицом ожесточенного сопротивления, поддерживаемого западным оружием, отказалась от быстрого продвижения к Киеву.

С тех пор Москва и ее марионетки сосредоточили свое внимание на юге и Донбассе, восточном регионе, состоящем из Луганска и соседнего с ним Донецка, и развернули сокрушительную артиллерию в одних из самых ожесточенных наземных сражений в Европе со времен Второй мировой войны.

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