Украина заявила, что российский удар пришелся по Кременчугскому торговому центру и внутри находилось более тысячи мирных жителей

Украина заявила, что опасается, что после этого будут убиты или ранены десятки мирных жителей. Российский ракетный удар В понедельник в переполненном торговом центре в центре города произошло нападение.

На момент ракетного обстрела внутри находилось более 1000 человек. Президент Владимир Зеленский Он сказал.

«Невозможно представить количество жертв», — добавил он. Почта В приложении для обмена сообщениями Telegram он поделился видео, на котором видны клубы серого дыма, клубящиеся над горящим зданием, когда люди и спасатели бегут перед ним.

Предполагаемое нападение произошло в торговом центре в Кременчуге, городе в Полтавской области на берегу украинского Днепра. Погибли не менее 10 человек, более 40 получили ранения, сообщил глава Полтавской области Дмитрий Лунин.

Командование ВВС Украины сообщило, что ракеты были запущены с дальних бомбардировщиков, взлетевших с российской авиабазы ​​на севере Украины.

NBC News не подтвердил это утверждение или количество смертей.

Зеленский заявил, что сайт не представляет никакой опасности или стратегической ценности для Кремля. «Россия продолжает избавляться от своего бессилия перед простыми гражданами. Надеяться на достаточность и гуманность с ее стороны нет смысла».

Президент Украины Обращение к лидерам на саммите G7 в понедельникПризыв к большей военной поддержке, такой как «дополнительные средства противовоздушной обороны, которые могут запускать ракеты с неба», по словам советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

На брифинге для журналистов Салливан сказал, что Соединенные Штаты готовятся отправить зенитно-ракетный комплекс средней и большой дальности.

На выдвижение новых деталей из Кременчуга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал: «Ответом должно быть больше тяжелого вооружения для Украины, больше санкций в отношении России и больше компаний, уходящих из России».

Забастовка произошла незадолго до 16:00 по местному времени (9:00 по восточному времени), по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, которая сообщила, что восстановительные работы продолжаются с помощью 115 спасателей и 20 единиц оборудования. Также продолжались усилия по тушению пламени, которое охватило более 110 000 квадратных футов и заполнило одноэтажное здание, в котором находится торговый центр.

Мэр Виталий Малицкий сказал, что город превратил местную гостиницу в точку контакта для тех, кто не получил вестей от друзей и родственников. Также установлен номер горячей линии.

Начальник Национальной полиции Игорь Клименко сказал, что он направил полицейских судебно-медицинских экспертов вместе со следователями по военным преступлениям, чтобы начать сбор доказательств.

Хотя потери в понедельник остаются неясными, этот инцидент несет в себе отголоски некоторых из худших предполагаемых зверств войны.

В апреле в результате ракетного обстрела железнодорожного вокзала Краматорск на востоке Украины погибли 50 мирных жителей, в том числе пятеро детей, так как многие пытались бежать от конфликта. Месяцем ранее в результате российского рейда на театр в Мариуполе, где укрывались мирные жители, погибли сотни человек.

Кремль последовательно отрицает нападения на мирных жителей.

Российские силы также, по-видимому, бомбили северо-восточную Харьковскую область в понедельник, по словам местных властей Украины, которые сообщили о гибели трех человек и 15 человек, включая детей. были ранены. Власти заявили, что это число, как ожидается, также возрастет.

Удары были нанесены всего через день после того, как украинские официальные лица обвинили Россию во взрыве двух жилых домов в Киеве. убить двух человек Он отметил, что Москва не ограничила свое наступление восточным регионом Донбасса, где в последние месяцы сосредоточились боевые действия.

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