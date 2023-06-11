Украина заявила, что Россия взорвала дамбу, чтобы предотвратить атаку на юге

[1/5] Местный житель смотрит в окно многоквартирного дома в затопленном районе после прорыва плотины Новая Хаковка на фоне нападения России на Украину, 10 июня 2023 года, Херсон, Украина. REUTERS/Александр Клименко

КИЕВ, 11 июня (Рейтер). Российские силы взорвали Хаковскую плотину, чтобы предотвратить продвижение украинских войск на юг Херсонщины, сообщила в воскресенье заместитель министра обороны Ханна Маляр.

Украина обвинила российские силы в подрыве плотины внутри гидроэлектростанции. Это место находится под российской оккупацией с первых недель российского вторжения в феврале прошлого года.

Москва обвинила Украину в разрушении плотины. Обе стороны обвиняют мирных жителей в обстрелах, пока продолжаются спасательные работы.

«Взрыв Хаковской ГЭС, по всей видимости, был произведен с целью воспрепятствовать наступлению украинских силовиков на херсонском направлении», — заявил Мальяр в мессенджере Telegram.

По его словам, операция, вызвавшая сильное наводнение, затопившее города и села, заманившее жителей в ловушку и смывшее целые дома, была направлена ​​на то, чтобы помочь отправить российские резервы в Запорожскую и Багмутскую области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что в Украине продолжаются контрнаступательные и оборонительные операции.

Никаких подробностей он не сообщил. Военный представитель заявил, что украинские силы продвинулись на 1400 метров на нескольких участках линии фронта в районе восточного города Пакмут, где они начали контратаку.

Военнослужащие 68-й отдельной истребительной авиаэскадрильи освободили село Благодатное в Донецкой области, сообщили в воскресенье украинские сухопутные войска.

Он не сообщил подробностей, но на опубликованном видео видно, как несколько украинских солдат водружают украинский флаг в окно сильно поврежденного здания.

«Захватчики сопротивлялись до конца, но не выдержали натиска непокорных Росомах!» Об этом силовики сообщили в Facebook. Агентство Reuters не смогло сразу проверить сообщение.

Заявление Павла Политюка; Монтаж Дэвид Холмс

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