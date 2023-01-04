Украина заявила, что Россия планирует новую мобилизацию, чтобы «переломить ход войны»

Россия бросит на войну все, что у нее осталось, — Киев

89 российских военнослужащих погибли в новогоднем обстреле — Минобороны

Пакмут на восточном фронте был ареной еще более ожесточенных боев.

Этот материал включает в себя материалы, произведенные в России, где закон ограничивает освещение российских военных операций в Украине.

КИЕВ, 4 января (Рейтер) — Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует привлечь дополнительные войска для нового крупного наступления, даже несмотря на то, что Москва сталкивается с самой большой внутренней критикой в ​​связи с ударом, в результате которого погиб новый солдат. .

В течение нескольких недель Киев заявлял, что президент России Владимир Путин планирует провести еще одну массовую кампанию по призыву и закрыть свои границы, чтобы не дать мужчинам избежать призыва.

«Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России отбросят все, что у них осталось, и попытаются использовать всех, кого смогут, чтобы переломить ход войны и хотя бы отсрочить свое поражение», — заявил Зеленский в видеообращении во вторник вечером.

«Мы должны дестабилизировать эту российскую ситуацию. Мы готовимся к этому. Террористы должны быть разгромлены. Любая их попытка начать новую атаку должна быть отражена».

Министерство обороны России заявило в среду, что 89 военнослужащих были убиты в результате атаки украинских войск в Новый год, что стало самым серьезным инцидентом, который Москва признала своим войскам с начала войны.

Если Россия планирует новую мобилизацию, гибель многих призывников в Новый год может подорвать боевой дух. Сотни тысяч мужчин покинули Россию, когда в сентябре после военных неудач Путин отдал приказ о первом призыве резервистов со времен Второй мировой войны.

В прошлом месяце Путин заявил, что в дальнейшей мобилизации нет необходимости. Но в знак того, что Кремль сейчас рассматривает такую ​​возможность, небольшая группа, утверждающая, что она представляет вдов российских солдат, во вторник призвала Путина к массовой мобилизации миллионов мужчин. Кремль не прокомментировал обращение.

русский гнев

Россия фактически подавила любое прямое сопротивление войне, а открытая критика запрещена строгими правилами в отношении средств массовой информации. Но это дало относительно полную свободу действий провоенным блогерам, некоторые из которых имеют сотни тысяч подписчиков в социальных сетях.

Многие все громче заявляют о том, что они считают непродуманной и неэффективной кампанией, и выражают гнев по поводу забастовки в канун Нового года на этой неделе, в результате которой погибли российские военнослужащие, дислоцированные в профессиональном училище в Донецкой области.

Военачальников критикуют больше, чем Путина, который никак не прокомментировал нападение.

Министерство обороны России увеличило официальное число погибших в результате нападения с 63 до 89 человек, обвинив военных в незаконном использовании мобильных телефонов, из-за чего Украина проследила его до Макивики, города-побратима Донецка, столицы области.

Семен Беков, военный корреспондент, награжденный Путиным, сказал Telegram, что описание мобильного телефона «похоже на прямую попытку обвинить» и что Украина нашла сайт другими способами.

Другие пророссийские блоггеры заявили, что забастовку усугубило складирование взрывчатки на месте. Москва это не подтвердила.

Беков сказал, что число погибших может возрасти еще больше: «Сообщаемые данные относятся к тем, кого сразу идентифицировали. Список пропавших без вести, к сожалению, значительно длиннее».

Роб Ли, старший научный сотрудник аналитического центра Института исследований внешней политики, сказал, что у Москвы возникли проблемы с обеспечением безопасности недавно мобилизованных войск на фронте зимой.

«Их очень трудно расформировать из-за отсутствия командования небольшими подразделениями, и на морозе они будут хуже, чем обученные солдаты», — написал он в Твиттере. Но держать их рядом с боеприпасами было «просто ошибкой руководства», сказал он.

Украина первоначально заявила, что сотни россиян были убиты в Макеевке, но в результате аналогичного нападения на отдельную базу на юге Херсонской области в ту же ночь погибло большое количество российских военнослужащих, что Москва не подтвердила.

человеческое население

Андрей Черняк, сотрудник разведывательного управления Минобороны Украины, заявил информационному агентству РБК-Украина, что, несмотря на большое количество жертв российских атак в этом году, Киев не ожидал спада.

«По оценкам украинской военной разведки, российская армия потеряет в ближайшие четыре-пять месяцев 70 тысяч человек. И руководство страны-оккупанта (России) готово к таким потерям», — сказал Черняк.

Российские лидеры «понимают, что проиграют, но не планируют заканчивать войну», — сказал он.

Военный генеральный штаб Украины заявил в среду, что Россия за последние сутки нанесла семь ракетных ударов, 18 авиаударов и более 85 ударов по объектам гражданской инфраструктуры в городах Краматорск, Запорожье и Херсон из реактивных систем залпового огня. .

«Есть жертвы среди мирного населения», — говорится в сообщении. Россия отрицает, что наносила удары по мирным жителям.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчеты с поля боя.

Государственная служба Украины сообщает, что российские силы продолжают наступать в районе Донецкого провинциального города Багмут, где, как полагают, обе стороны потеряли тысячи военнослужащих за недели ожесточенных окопных боев.

«Многие атаки на наши позиции (в районе Донецка) продолжались в новогодние дни, и интенсивность боев постепенно нарастала в течение первых трех дней нового года», — сказал Александр Чирский, командующий сухопутными войсками Украины.

Путин планирует поговорить с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в среду, сообщил Интерфаксу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Турция заключила соглашение с ООН, разрешающее экспорт зерна из украинских портов.

24 февраля Россия начала так называемую «специальную военную операцию» на Украине. Украина и ее союзники обвиняют Москву в ведении неспровоцированной войны.

Отчет бюро Рейтер; Написано Майклом Перри и Гаретом Джонсом; Под редакцией Питера Графа

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