Украина заявила, что Россия разбомбила более 40 населенных пунктов на Донбассе

Российские войска разбомбили 40 населенных пунктов на востоке Украины – военные

Братские могилы погибших мирных жителей – Луганский губернатор

8000 украинских военнопленных в Луганске и Донецке — ТАСС

Киев (Рейтер) — Российские силы бомбили более 40 городов на Донбассе на востоке Украины, вынуждая украинцев хоронить своих убитых мирных жителей в братских могилах. Информационное агентство ТАСС сообщило о почти 8000 украинских военнопленных в Луганской и Донецкой областях.

Не сумев захватить украинскую столицу Киев или второй город Харьков в ходе трехмесячной войны, Россия пытается взять под полный контроль Донбасс, состоящий из двух восточных провинций, на которые Россия претендует от имени сепаратистов.

Россия направила в регион тысячи военнослужащих, которые атаковали с трех сторон, пытаясь окружить украинские силы, базирующиеся в городе Северодонецк и его близнеце Лисичанске. Их падение оставит всю Луганскую область под контролем России, что является главной целью войны Кремля.

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«Оккупанты разбомбили более 40 населенных пунктов Донецкой и Луганской области, уничтожив или повредив 47 гражданских объектов, в том числе 38 жилых домов и школ. В результате этого обстрела 5 мирных жителей погибли и 12 получили ранения», — заявила Объединенная оперативная группа вооруженных сил Украины. сообщил . Об этом в Facebook сообщили военные.

В сообщении говорится, что было отражено 10 российских атак, уничтожено четыре танка и четыре беспилотника, убиты 62 «солдата противника».

Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил в четверг, что в Северодонецке разрушено 11 многоэтажек, в Лысеханске — восемь.

Зеленский сказал, что численность российских войск в некоторых частях востока намного превышает численность украинских, и что Киев безуспешно пытался организовать обмен пленными с Москвой.

Информационное агентство ТАСС цитирует слова луганского чиновника Родиона Мирошника, который заявил, что количество украинских военнопленных, содержащихся в поддерживаемых Россией республиках Луганск и Донецк, составляет около 8000 человек.

«Здесь много заключенных, — сказал Мирошник. «Сейчас общее число составляет где-то около 8000. Это много, и каждый день добавляются сотни».

Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить сообщения с поля боя.

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В ночном видеообращении Зеленский, комментируя новые правила призыва в Россию, сказал: «(У них уже не хватает молодых людей, но у них все еще есть воля к борьбе. Потребуется некоторое время, чтобы подавить эту волю».

Зеленский заявил на этой неделе, что конфликт может закончиться только прямыми переговорами между ним и Путиным.

Россия описывает свои действия на Украине как «спецоперацию» по разоружению Украины и защите ее от фашистов. Украина и Запад говорят, что фашистские обвинения беспочвенны, а война является неоправданным актом агрессии.

Украина и Запад заявляют, что российские войска наносили удары по мирным жителям и были причастны к военным преступлениям. Россия отвергает эти обвинения. На этой неделе 21-летний российский командир танка был приговорен к пожизненному заключению после того, как был осужден за военные преступления за убийство безоружного гражданского лица.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что милиция в Лисичанске хоронит тела мирных жителей в братских могилах. Он добавил, что на кладбище в одном из районов похоронено около 150 человек.

Гедаи сказал, что семьи похороненных людей смогут перезахоронить их после войны, а полиция выдает документы, которые позволяют украинцам получать свидетельства о смерти своих близких.

продовольственный кризис

Россия ввела блокаду судов с юга Украины, которые обычно экспортируют зерно и подсолнечное масло через Черное море, что привело к росту мировых цен. Африканский союз в среду призвал две страны отменить экспорт зерна и удобрений, чтобы избежать массового голода.

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Об этом сообщает агентство Reuters. письмо Майкла Берри; Монтаж Линкольн Фест.

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