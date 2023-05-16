Украина заявила, что сбила серию российских ракет

Украина заявляет, что за одну ночь сбила шесть российских гиперзвуковых ракет, уничтожив супероружие, которое Москва ранее называла непреодолимым.

Это был первый случай, когда Украина заявила, что она поразила залп нескольких гиперзвуковых ракет, и если это подтвердится, это станет убедительным свидетельством эффективности недавно развернутой западной системы противовоздушной обороны.

Шесть баллистических ракет «Кинжалс», которые движутся со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука, были среди 18 ракет, которые Россия запустила в Украину в ночь на понедельник, в результате чего Киев вспыхнул и залил обломки после того, как был сброшен с неба.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что все ВСУ успешно перехвачены. Комментариев от России не последовало.

Городские власти украинской столицы заявили, что в результате падения обломков пострадали три человека.

Ранее в этом месяце Украина заявила, что впервые сбила одну ракету «Кинжал» над Киевом, используя недавно развернутую американскую систему ПВО Patriot.

Ранее способность «Патриота» перехватывать ракеты «Кинжал» была только теоретической. Попадание шестерых за раз будет означать, что это может быть надежная защита, а не удачный выстрел.

Президент Владимир Путин, объявивший «Кинжал» одним из шести видов оружия «следующего поколения» в 2018 году, часто называл его свидетельством мирового превосходства российской военной техники, способной противостоять НАТО.

Ракеты «Кинжал», название которых означает «кинжал», могут нести обычные или ядерные боеголовки на расстояние до 2000 километров. Россия впервые применила их в боевых действиях в Украине в прошлом году и призналась, что стреляла из них лишь несколько раз.

Поскольку украинские войска впервые за шесть месяцев готовы начать наступление, Россия сейчас наносит дальние авиаудары с самой высокой частотой за всю войну.

В этом месяце было запущено восемь дронов и ракет по сравнению с неделей зимой и затишьем в марте и апреле. Киев говорит, что стреляла больше всех.

История продолжается

Утром во вторник сирены звучали почти во всех частях Украины, а над Киевом и областью его было слышно более трех часов.

«Задача противника — посеять панику и создать хаос. Однако в северном районе боевых действий (включая Киев) все находится под полным контролем», — заявил командующий объединенными силами вооруженных сил генерал Сергей Наиф.

На прошлой неделе Украина добилась самых больших успехов на поле боя с ноября прошлого года, отвоевав несколько квадратных километров территории на северной и южной окраинах города Бахмута. Москва признает, что часть ее сил отступила, но отрицает, что ее боевые порядки рушатся на окраинах города.

В Киеве говорят, что эти разработки актуальны и пока не представляют всей силы готовящегося контрудара, в котором планируется использовать сотни современных танков и бронемашин, присланных Западом в этом году.

Украинское контрнаступление должно было привести к следующей крупной фазе войны после того, как массированное зимнее наступление русских не смогло захватить значительную новую территорию, несмотря на самые кровопролитные наземные бои в Европе со времен Второй мировой войны.

Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года и теперь утверждает, что аннексировала примерно шестую часть территории своего соседа. Украина оттеснила российские войска из пригородов Киева в начале войны и отвоевала территорию в ходе двух крупных контрнаступлений во второй половине 2022 года, но с ноября держит свои силы в обороне.

Россия заявляет, что ее вторжение было необходимо для противодействия угрозе ее безопасности, исходящей от тесных связей Киева с Западом. Украина и ее союзники назвали это неспровоцированной и незаконной войной вторжения, а Киев заявляет, что не прекратит боевых действий до тех пор, пока все российские силы не покинут его территорию.