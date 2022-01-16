Украина заявила, что у России есть «доказательства» кибератаки

Украина заявила в воскресенье, что у нее есть «доказательства» того, что Россия стоит за массированной кибератакой, которая на прошлой неделе уничтожила ключевые правительственные веб-сайты, в то время как Microsoft предупредила, что взлом может быть намного хуже, чем предполагалось изначально.

Напряженность в отношениях между Украиной и Россией находится на рекордно высоком уровне, который Киев обвиняет в сосредоточении войск на своей границе в преддверии возможного вторжения. Некоторые аналитики опасаются, что кибератака может стать предвестником военной атаки.

В пятницу Вашингтон также обвинил Россию в отправке террористов, обученных обращению со взрывчаткой, для организации инцидента, который может стать предлогом для вторжения в ее прозападного соседа.



«Все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия», — говорится в заявлении Министерства цифровой трансформации Украины. Москва продолжает вести смешанную войну.

Министерство призвало украинцев не паниковать, заявив, что их личная информация защищена.

Она добавила, что цель теракта «не только напугать общество. Но и дестабилизировать ситуацию в Украине, остановить работу госсектора и подорвать доверие украинцев к власти».

Кремль отверг обвинения и заявил, что нет никаких доказательств того, что за нападением стоит Россия.

«Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам», — заявил CNN пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Украинцы обвиняют Россию во всем, даже в плохой погоде в их стране», — сказал он по-английски.

В пятницу поздно вечером Киев заявил, что обнаружил предварительные доказательства того, что за кибератакой могут стоять российские спецслужбы.

Служба безопасности Агентства общественной безопасности заявила, что атакам, которые произошли рано утром в пятницу, подверглись в общей сложности 70 правительственных веб-сайтов.

Предупреждение Майкрософт

Microsoft предупредила в воскресенье, что кибератака может иметь разрушительные последствия и затронуть больше организаций, чем первоначально предполагалось.

Американский софтверный гигант заявил, что продолжает анализировать вредоносное ПО, и предупредил, что оно может вывести из строя цифровую инфраструктуру правительства.

«Вредоносная программа, разработанная так, чтобы выглядеть как программа-вымогатель, но не имеющая механизма восстановления с целью получения выкупа, предназначена для разрушения и предназначена для вывода целевых устройств из строя, а не для получения выкупа», — говорится в сообщении в блоге американского софтверного гиганта.

Microsoft заявила, что еще не определила виновника атак, но предупредила, что число пострадавших организаций может быть больше, чем предполагалось изначально.

«Наши следственные группы обнаружили вредоносное ПО на десятках уязвимых систем, и это число может увеличиться по мере продолжения нашего расследования», — заявили в Microsoft.

«Эти системы охватывают многие правительственные, некоммерческие и ИТ-организации, все базирующиеся в Украине. Мы не знаем текущую стадию операционного цикла этого злоумышленника или сколько других организаций-жертв может существовать в Украине или других географических точках».

