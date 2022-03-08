Украина заявляет о «небольших позитивных сдвигах» в прямых переговорах с Россией на двенадцатый день разрушительной атаки и вторжения Путина.

Посол России в ООН Василий Небензя заявил, что российские власти предложили во вторник прекратить огонь, сообщила корреспондент CBS News Памела Фальк. Россия заявила, что предлагаемое прекращение огня, которое начнется в 10 утра по московскому времени, позволит открыть гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из Киева, Чернигова, Сум и Мариуполя.

Небензя взял слово в конце заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарному кризису в Украине в понедельник, чтобы сделать заявление.

«В этом предложении нет требований об обязательной отправке граждан в Россию, на российскую территорию», — сказал он.

«Есть также предложение эвакуации в сторону украинских городов западнее Киева, и в конечном итоге это будет выбор самих людей, куда они хотят эвакуироваться», — сказал Небензя.

Но в Киеве президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении предыдущих соглашений о гуманитарном коридоре, заявив, что бегущие украинцы столкнулись с «российскими танками, российскими ракетами «Град» и российскими минами».

«Они заминировали дороги, которые были согласованными путями доставки еды и лекарств людям, детям, в Мариуполь», — сказал Зеленский в том, что стало заголовком ежедневного видео около полуночи.

Во время переговоров в понедельник перед выступлением Небензя русские предложили маршруты эвакуации, ведущие в Россию и ее союзницу Беларусь, а не во все еще мирные районы западной Украины.

Это просто преуменьшение», — сказал Зеленский. По его словам, открывая небольшой коридор в Россию, Москва рассчитывает только на пропагандистскую победу.

-CBS/Ассошиэйтед Пресс