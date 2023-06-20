Украина заявляет о прогрессе, говорит, что российские удары по Киеву

Украинские официальные лица заявили, что Россия бомбила военные объекты и объекты инфраструктуры в столице Украины Киеве и в других частях страны, включая западные регионы, удаленные от линии фронта.

Тем временем командующий Сухопутными войсками Украины и его заместитель министра обороны заявили об успехах в контрнаступлении на востоке и юге.

Минобороны России заявило, что за последние сутки российские войска разбомбили и уничтожили восемь складов боеприпасов на территории Украины и отразили украинские атаки в трех разных направлениях.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что беспилотники атаковали Киевскую область более четырех часов.

Также во вторник назначенные Россией местные власти заявили, что украинские силы бомбили беспилотниками контролируемый Россией город Новая Каховка на юге Херсонской области, убив женщину и ранив четырех мирных жителей.

Российские атаки стали следствием того, что внимание было сосредоточено на действиях Украины против оборонительных позиций России на юге и востоке — начальных этапах контрнаступления, направленного на оттеснение сил президента Владимира Путина с территории, захваченной после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Украина заявляет, что уже отвоевала у российских войск 113 квадратных километров территории.

Но недавние удары показали, что русские войска вполне способны вести войну за пределами южной и восточной линий фронта.

Командующий украинскими сухопутными войсками генерал Александр Серский сообщил в Telegram, что его войска продвигаются на флангах разрушенного восточного города Бахмут, который в прошлом месяце после многомесячных боев пал перед российскими наемниками.

Он сказал, что украинские силы отражали все более интенсивные российские наступления возле Кобянска на северо-востоке.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские силы на юге «продвигаются постепенно, небольшими шагами, но с большой уверенностью. Мы даже можем использовать код, что мы отделяем от врага каждый метр земли».

История продолжается

Мальяр сказал, что российские войска заминировали обширные территории, в том числе города.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов обвинил Россию в «минировании» пруда, используемого для охлаждения реакторов на подконтрольной России Запорожской АЭС.

В офисе Зеленского сообщили, что в результате ударов российских беспилотников по Киевской области пострадали несколько коммерческих и административных зданий, а также несколько частных домов.

Информации о пострадавших в результате ночных авиаударов не поступало.

Не вдаваясь в подробности, губернатор области Максим Козицкий сообщил, что во Львове разбомбили «очень важный объект», удаленный от линии фронта и примерно в 70 километрах от границы с Польшей.

В ВВС заявили, что украинские ПВО действовали в основном в Киевской области, где уничтожили более двух десятков свидетелей.

Министерство энергетики заявило, что обломки от ударов беспилотников разрушили линии электропередач в Киевской области, а также в Николаевской области на юге, отключив электричество для сотен жителей.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить эти сообщения.

Министерство обороны России заявило, что украинские силы пытались атаковать подконтрольный России восточный город Донецк и южную область Запорожье, но были отбиты.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что у России есть информация о том, что Украина планирует нанести удар по удерживаемому Россией Крыму ракетами большой дальности из США и Великобритании, и предупредил, что ответит, если это произойдет.

Россия аннексировала Черноморский полуостров у Украины в 2014 году, но не считает его частью своей «специальной военной операции» на востоке и юге Украины.

«Применение этих ракет за пределами зоны собственной военной операции будет означать полное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет за собой немедленные удары по центрам принятия решений на Украине», — заявил Шойгу. военное собрание. Должностные лица.